i Sydney Sweeney Screenshot Werbung vor Playoffs Sport-Star schimpft über "Softporno" von Sydney Sweeney Ein freizügiger Werbespot mit Sydney Sweeney sorgt bei den Baseball-Playoffs für Ärger. Dodgers-Star Alex Call fordert ein Ende der TV-Ausstrahlung. Von Sport Heute 20.10.2026, 05:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Star Sydney Sweeney (29) sorgt mit einer Werbung für einen Wettanbieter für Wirbel in der amerikanischen Baseball-Liga MLB. Der Spot läuft auch während der Playoff-Übertragungen im Fernsehen. Das bringt Profi Alex Call (32) von den Los Angeles Dodgers auf die Palme.

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In dem rund einminütigen Clip für den Anbieter Novig setzt Sweeney auf freizügige Szenen. Unter anderem posiert die Schauspielerin unbekleidet und verdeckt ihren Körper mit Sportutensilien. Am Ende hält sie zwei Footballs vor ihre Brust. Schon bei der Veröffentlichung im September hatte die Werbung eine Debatte ausgelöst.

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Jetzt meldet sich Call zu Wort. "Können wir diese Softporno-Werbung bitte aus den Playoff-Übertragungen verbannen?", schimpft der Baseball-Profi auf X und richtet seine Kritik direkt an die TV-Sender und die MLB.

Der Grund für seinen Ärger ist sein kleiner Sohn. "Mein Sohn möchte mit Papa Baseball schauen", erklärt Call. Er wolle sich dabei keine Gedanken darüber machen müssen, ob plötzlich eine halbnackte Frau auf dem Bildschirm erscheint. Baseball sei schließlich Amerikas Nationalsport.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt ein zweiter Spot mit Sweeney, in dem die Schauspielerin in weißer Unterwäsche zu sehen ist. Auch darin kommen die beiden Footballs wieder zum Einsatz. Eine öffentliche Reaktion der Hollywood-Schauspielerin auf Calls Kritik liegt bislang nicht vor.