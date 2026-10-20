i Für Monfils kommt die Entscheidung von Switolina völlig überraschend. IMAGO/PRESSE SPORTS Fünf Jahre Ehe "Ein Schlag!" Darum trennt sich Tennis-Traumpaar Liebes-Aus bei Elina Switolina und Gaël Monfils! Nach fünf Ehejahren ist Schluss. Die Trennung hat für den Franzosen dramatische Folgen. Von Sport Heute 20.10.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Liebes-Aus trifft ihn mitten ins Herz!

Die Tennis-Stars Elina Switolina und Gael Monfils gehen nach fünf Jahren Ehe getrennte Wege. Für den Franzosen kommt die Entscheidung seiner Frau offenbar völlig überraschend. Die Folgen sind dramatisch: Monfils beendet sogar seine Tennis-Karriere vorzeitig.

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Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, habe ihn der Trennungswunsch seiner Ehefrau "wie ein Schlag" getroffen. Tennis habe für den 40-Jährigen plötzlich jede Bedeutung verloren. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, weiterzuspielen.

Bereits am 5. Oktober ließ sich Monfils von den Anti-Doping-Listen streichen. Eigentlich wollte der Franzose erst Ende des Jahres seinen Schläger an den Nagel hängen und zuvor noch beim Hein-Turnier in Paris-Bercy aufschlagen.

Am Montag machte Switolina die Trennung auf Instagram öffentlich. In einem emotionalen Statement erklärte die Ukrainerin, warum ihre Ehe trotz großer Liebe gescheitert ist.

"Das ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste", schrieb die Weltranglisten-Sechste. Vor allem der Krieg in ihrer Heimat habe sie emotional schwer belastet. Schlaflose Nächte, Selbstzweifel und das Gefühl, sich selbst zu verlieren, hätten ihr zunehmend zugesetzt.

Monfils habe sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt. "Wir haben lange gemeinsam dagegen angekämpft, mit allem, was wir hatten", erklärte Switolina. Doch irgendwann habe sie erkannt, dass sie ihren Weg zurück zu sich selbst finden müsse. Und das sei innerhalb ihrer Ehe nicht möglich gewesen.

"Es ist die härteste Wahrheit, der ich mich je stellen musste, und das Schwerste, was ich je dem Menschen sagen musste, den ich liebe", so die 32-Jährige.

Tochter jetzt an erster Stelle

Trotz der Trennung wollen die beiden Tennis-Stars für ihre gemeinsame Tochter Skai da sein. "Unsere Ehe endet, aber unsere Familie nicht. Wir werden immer ihre Eltern sein", betonte Switolina.

Schuldzuweisungen will die Ukrainerin ausdrücklich vermeiden. Sie habe Monfils von ganzem Herzen geliebt. Der Franzose teilte ihre Erklärung auf Instagram, äußerte sich selbst aber bisher nicht ausführlich dazu.

Während Switolina ihre Entscheidung öffentlich erklärt, zieht Monfils offenbar einen endgültigen Schlussstrich unter seine sportliche Laufbahn. Nach mehr als zwei Jahrzehnten auf der Tennis-Tour endet seine Karriere damit früher als geplant.