i Toprak Razgatlioglu (r.) IMAGO/PRESSE SPORTS Er schrieb heuer Geschichte MotoGP-Star fällt nach Operation für Saisonrest aus Toprak Razgatlioglu muss die MotoGP-Saison wegen einer schweren Schulterverletzung vorzeitig beenden und wird operiert. Von Sport Heute 20.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Toprak Razgatlioglu vom Pramac Racing Team muss den Rest der MotoGP-Saison auslassen. Grund dafür ist eine Schulterverletzung, wie das Team am Dienstag bekanntgab. Er hat heuer als erster Türke der Rennklasse PS-Geschichte geschrieben.

Der 30-jährige hatte sich die Schulter bei einem Sturz im Training zum Großen Preis von Indonesien ausgerenkt. Trotzdem fuhr er sowohl im Sprint als auch im Rennen mit.

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"Nach weiteren medizinischen Untersuchungen nach dem Sturz in Mandalika wurde klar, dass meine Schulterverletzung schlimmer ist, als wir zunächst geglaubt haben", erklärte Razgatlioglu in einer Aussendung auf seinen sozialen Netzwerken.

"Deshalb werde ich mich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen, um mir die beste Chance auf eine vollständige Genesung zu geben und mit 100 Prozent zurückzukehren."

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Razgatlioglu, mehrfacher Weltmeister in der Superbike-WM, bestreitet heuer seine erste Saison in der MotoGP und liegt derzeit auf Platz 21 in der Gesamtwertung.

Als Ersatz wird Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez für Razgatlioglu einspringen.