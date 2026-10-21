i Stephan Eberharter und Michael Pfeffer im Jahr 2005. Imago/Ulmer Kommentierte über Jahrzehnte Große Trauer! TV-Reporter (67) tödlich verunglückt Der langjährige Sport-Journalist des ZDF, Michael Pfeffer, ist mit 67 Jahren tödlich verunglückt. Von Sport Heute 21.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer in der deutschen Sportjournalismus-Welt! Der langjährige ZDF-Sportreporter Michael Pfeffer ist im Alter von 67 Jahren bei einem Sportunfall im brasilianischen Rio de Janeiro ums Leben gekommen.

Über Jahrzehnte hinweg gehörte Pfeffer zu den bekannten Gesichtern der ZDF-Sportberichterstattung. Ob Olympische Spiele, Tour de France oder zahlreiche Wintersport-Veranstaltungen – der Journalist war bei den größten Sportereignissen der Welt im Einsatz. Nach den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris beendete er im Zuge eines Generationenwechsels in der Sportredaktion seine Karriere.

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Besonders eng verbunden war Pfeffer mit dem Radsport. Zwischen 1998 und 2011 begleitete er gemeinsam mit seinem ZDF-Kollegen Peter Leissl die Tour de France. Die beiden verband nicht nur die gemeinsame Arbeit, sondern auch eine langjährige Freundschaft.

Nun nahm Leissl in einem emotionalen Nachruf, der beim "Verband Deutscher Sportjournalisten" veröffentlicht wurde, Abschied von seinem ehemaligen Weggefährten.

Pfeffer war nicht nur beruflich ein begeisterter Sportfan. Auch privat suchte er immer wieder das Abenteuer. Radfahren, Inline-Skaten und Kite-Surfen gehörten zu seinen großen Leidenschaften. Dabei ging der 67-Jährige immer wieder an seine Grenzen.

Leissl erinnert sich unter anderem an einen Zwischenfall im Jahr 1999. Bei einer Tiefschnee-Abfahrt im US-amerikanischen Vail verlor Pfeffer das Bewusstsein und stürzte. Doch der Sportjournalist kämpfte sich zurück. Sein ehemaliger Kollege bezeichnet ihn deshalb als "Stehaufmännchen", das sich auch von schweren Rückschlägen nicht unterkriegen ließ.

Bis zu "jenem fatalen Moment in der Brandung vor Rio", wie Leissl in seinem Nachruf schreibt. Mit bewegenden Worten stellt er die Frage: "Hast du, lieber Michael, in deiner Risikobereitschaft, ja deinem Tempowahn, das Schicksal ein wenig zu sehr herausgefordert?"

Der Tod des langjährigen Sportreporters hinterlässt eine große Lücke. Pfeffer hinterlässt seine aus Brasilien stammende Ehefrau Sylvia sowie die beiden gemeinsamen Kinder Clara und Matteo.