i Bono in einem Stadion. Reuters Gerüchte um Jay-Z U2 treten bei historischer NFL-Halbzeitshow auf Während über Jay-Z als Super-Bowl-Act spekuliert wird, ist dieser Auftritt bereits fix: U2 spielen bei einer NFL-Premiere. Von Sport Heute 21.10.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Bühne für U2! Die irische Band übernimmt die Halbzeitshow beim ersten "Thanksgiving Eve"-Spiel der NFL. Noch nie hat die Football-Liga eine Partie am Vorabend des Feiertages ausgetragen.

Bei der Premiere treffen die Green Bay Packers auf die Los Angeles Rams. Netflix überträgt sowohl das Spiel als auch den Auftritt der Band live. Das haben die NFL und der Streamingdienst bestätigt.

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"Es gibt einen Grund, warum U2 seit Jahrzehnten Stadien füllen: Sie spielen nicht einfach nur, sie liefern legendäre Momente, die das Publikum für immer in Erinnerung behält", schwärmt Netflix-Co-Chef Ted Sarandos.

Für die Band rund um Frontmann Bono gibt es heuer gleich mehrfach Grund zum Feiern: U2 bestehen seit 50 Jahren und haben bereits Erfahrung mit der wohl berühmtesten Football-Bühne. 2002 spielten sie die Halbzeitshow beim Super Bowl.

Den kommenden Auftritt können laut Netflix alle Abonnenten ohne zusätzliche Buchung live verfolgen. Die Übertragung startet in der Nacht auf den 26. November um Mitternacht. Der Kick-off im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood ist gegen 2 Uhr früh geplant.

Auch rund um die nächste Super-Bowl-Halbzeitshow gibt es Neuigkeiten. Laut Gerüchten könnte Rapper Jay-Z als Hauptact auftreten. Auch dieses Spiel findet im SoFi Stadium statt. Offiziell bestätigt ist der Auftritt bisher nicht.

Die Personalie wäre brisant: Jay-Z entscheidet selbst mit, wer die Halbzeitshow bestreitet. Seine Firma Roc Nation arbeitet seit 2019 mit der NFL zusammen, berät die Liga bei der Auswahl der Acts und produziert die Show.