i Zum 50. Bandjubiläum gibt Irland eine besondere 2-Euro-Münze heraus. Die seltenste Variante war rasch ausverkauft. iStock / Getty Images / RapidEye Plötzlich heiß begehrt Diese 2-Euro-Münze wird für Hunderte Euro angeboten Eine neue Gedenkmünze sorgt bei Musikfans und Sammlern für Aufmerksamkeit. Erste Angebote liegen weit über dem ursprünglichen Preis. Von Digital Heute 17.10.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 2-Euro-Münze mit den vier Mitgliedern von U2 sorgt bei Sammlern für Aufsehen. Irland hat die Gedenkmünze zum 50-jährigen Bestehen der Band herausgegeben. Kurz nach dem Verkaufsstart wurden erste Exemplare auf dem Zweitmarkt für mehrere Hundert Euro angeboten.

Die Ausgabe zeigt Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. Neben dem Bandnamen sind die Jahreszahlen 1976 und 2026 sowie die irische Landesbezeichnung "Éire" zu sehen. Gestaltet wurde das Motiv von Shaughn McGrath, hergestellt wurde die Münze von der Königlichen Niederländischen Münze.

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Eine neue 2-Euro-Münze sorgt für einen Sammler-Run. Die U2-Ausgabe war sofort ausverkauft und wird für Hunderte Euro gehandelt. coinsntreasures.com / Montage: Heute

Die irische Zentralbank ließ zwei Sammlervarianten produzieren. Von der günstigeren Ausgabe in einer bedruckten Coincard wurden 150.000 Stück hergestellt. Der ursprüngliche Verkaufspreis lag bei 14,95 Euro.

Die seltenere Variante in der Prägequalität "Polierte Platte", international als Proof bezeichnet, umfasst nur 5.000 Exemplare und kostete ursprünglich 39,95 Euro.

Einzelne Angebote bis zu 500 Euro

Vor allem diese seltene Ausführung war Berichten zufolge kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft.

Laut "Focus" wurden auf dem Zweitmarkt bereits Preise zwischen 300 und 400 Euro erzielt. Einzelne Angebote sollen bis zu 500 Euro erreichen.

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Wie viel Sammler für ein Exemplar bezahlen, hängt unter anderem von der Ausführung, dem Zustand und der Verpackung ab.

Die Ausgabe ist ein offizielles Zahlungsmittel, wurde aber nicht für den normalen Bargeldumlauf hergestellt. Die gesamte Auflage von 155.000 Stück wurde als Sammlermünze in Coincard oder Proof-Ausführung angeboten.

Für U2-Fans ist die Münze auch wegen des Jubiläums interessant. Die Band entstand 1976 in Dublin, nachdem Schlagzeuger Larry Mullen Jr. an seiner Schule nach Musikern gesucht hatte.

Die Gedenkausgabe verbindet damit ein Stück irischer Musikgeschichte mit einem offiziellen Zahlungsmittel.