i "Beyond the Brave" bietet Yu-Gi-Oh!-Fans neue Möglichkeiten, ihre Sammlungen und bestehenden Decks zu erweitern. Rene Findenig Yu-Gi-Oh!-TCG "Beyond the Brave" bringt uns Joeys Monster zurück Joey Wheeler, sein Rotäugiger Schwarzer Drache und neue Strategien stehen im Fokus von "Beyond the Brave". Auch sonst hat das Set einiges zu bieten. Von Rene Findenig 17.10.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Beyond the Brave" bekam das Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel am 8. Oktober 2026 ein neues Set mit 100 verschiedenen Karten. Im Mittelpunkt stehen bekannte Figuren aus dem Anime, allen voran Joey Wheeler mit seinem Rotäugigen Schwarzen Drachen. Doch das Set beschränkt sich nicht auf Erinnerungen an frühere Duelle. Auch für bestehende Decks gibt es neue Karten, die bekannte Spielweisen erweitern und zusätzliche Kombinationen ermöglichen. Dazu kommen seltene Kartenvarianten, die vor allem Sammler ansprechen.

Joey Wheeler gehört zu den bekanntesten Figuren aus der ursprünglichen Anime-Serie. Seine Duelle waren oft von riskanten Entscheidungen geprägt. Statt jede Situation mit einer sicheren Strategie zu lösen, setzte er gerne auf Münzwürfe, Würfel und eine Portion Glück. Genau diese Spielweise greift "Beyond the Brave" auf. Mehrere neu gestaltete Karten beziehen sich auf seine früheren Duelle und verbinden bekannte Namen mit überarbeiteten Effekten. Das Herzstück dieses Themenbereichs ist die Schnellzauberkarte "Dunkler Zeitzauberer".

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Mit dem ersten Effekt kannst du eine Karte aus deinem Deck auf die Hand nehmen, sofern sie "Dunkler Zeitzauberer" erwähnt. In der End Phase kommt außerdem ein "Dunkler Zeitzauberer" aus deinem Friedhof zurück auf die Hand. Damit hilft dir die Karte beim Aufbau deiner Strategie, ohne dass du dich auf einen riskanten Spielzug verlassen musst. Der zweite Effekt ist unberechenbarer. Du sagst das Ergebnis eines Münzwurfs voraus. Liegt deine Vorhersage richtig, zerstörst du viele Monster deines Gegners und verursachst mächtig Schaden.

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Joeys Karten setzen nicht ausschließlich auf Glück

Tippst du falsch, werden stattdessen deine eigenen Monster zerstört, allerdings erleidest du keinen Schaden. Gerade in einer aussichtslosen Situation kann das eine interessante Möglichkeit sein, das Duell noch zu drehen. Gleichzeitig musst du bereit sein, einen erheblichen Rückschlag hinzunehmen. Dass "Dunkler Zeitzauberer" eine Schnellzauberkarte ist, macht den Effekt besonders interessant. Du kannst sie auch im Spielzug deines Gegners einsetzen. Damit musst du nicht warten, bis du wieder selbst am Zug bist.

Das ist eine der Stärken des neuen Joey-Themas: Die Karten greifen den Charakter der Vorlage auf und übertragen ihn in die Spielmechanik. Wer die alten Duelle kennt, erkennt den Gedanken dahinter sofort. Die auffälligste Ergänzung für Joey-Fans ist "Rotäugiger schwarzer Drache Überschreiter". Das neue Fusionsmonster kommt auf 3.400 Angriffspunkte und 3.000 Verteidigungspunkte. Für seine Beschwörung gibt es zwei Wege: Du kannst es klassisch als Fusionsbeschwörung beschwören oder direkt aus deinem Extra Deck auf das Spielfeld bringen.

Für die zweite Variante muss im selben Spielzug ein Monster durch den Effekt von "Dunkler Zeitzauberer" zerstört worden sein. Anschließend kannst du ein offen liegendes Monster von einer der beiden Spielfeldseiten als Tribut anbieten, um den Drachen zu beschwören. Das eröffnet eine interessante Möglichkeit, einen erfolgreichen Münzwurf unmittelbar in einen weiteren Spielzug umzuwandeln. Selbst wenn du ein eigenes Monster opfern musst, kann sich der Tausch lohnen, wenn dadurch ein starkes Fusionsmonster auf dem Feld landet.

Nicht nur Joey bekommt neue Karten

Der Drache bringt außerdem einen Schutzmechanismus mit. Er ist von aktivierten Zauber- und Monstereffekten des Gegners nicht betroffen. Das macht ihn zu einer unangenehmen Bedrohung, weil sich der Gegner nicht einfach mit jedem üblichen Effekt gegen ihn wehren kann. Vollständig unverwundbar ist er damit allerdings nicht. Noch wichtiger ist sein Effekt bei der Spezialbeschwörung: Dann kannst du ein Monster der Stufe 8 oder niedriger von deiner Hand oder deinem Friedhof ebenfalls als Spezialbeschwörung aufs Feld holen.

Auch die "Schicksals-HELD"-Karten rund um Aster Phoenix erhalten neue Ergänzungen für bestehende Decks. Rene Findenig

Neben dem Drachen enthält "Beyond the Brave" weitere überarbeitete Karten aus Joeys Umfeld. Dazu zählen "Starkwind-Panter-Krieger", "Alligatordrachen-Ritter" und "Jinzo – Energieschocker". Auch Karten wie "Anmutiger & Totenkopfwürfel", "Schläfrige Sündenböcke", "Törichter Grabräuber" und "Umkehrbox" gehören zum Umfeld des neuen Themas. "Beyond the Brave" versucht nicht, Joeys frühere Karten unverändert zurückzubringen. Stattdessen werden Motive in ein System eingebaut, das zusätzliche Beschwörungen und Kartensuche ermöglicht.

Wer mit Joeys Spielstil wenig anfangen kann, findet in "Beyond the Brave" weitere Themen. Besonders die neuen "Schicksals-HELD"-Karten rund um Aster Phoenix erweitern eine bekannte Deckstrategie. "Schicksals-HELD – Doom Overlord" kann weiterhin ein gegnerisches Monster verbannen. Zusätzlich ermöglicht sein Effekt, "Gefängnisuhrturm" oder die neue Zauberkarte "Finstere Stadt um Mitternacht" aus dem Deck zu holen. Die Karte verbindet eine Antwort auf ein gegnerisches Monster mit der Möglichkeit, die eigene Strategie weiter aufzubauen.

Atlantis und Daedalus setzen auf das Meer

Auch "Schicksals-HELD – Destro-Dogma" bringt mehrere Funktionen mit. Das Monster besitzt 3.400 Angriffspunkte und kann von der Hand oder aus dem Friedhof spezialbeschworen werden. Wird sein Effekt aktiviert, erleidet der Gegner in der nächsten Standby Phase 2.000 Schadenspunkte. Aktiviert der Gegner eine Karte oder einen Effekt, kann Destro-Dogma außerdem eine Fusionsbeschwörung ermöglichen, für die Materialien von der Hand, dem Spielfeld und/oder dem Friedhof verwendet werden dürfen.

Mit "Schicksals-HELD – Dreadnought Master" kommt eine weitere Karte hinzu, die auf die Zusammenstellung des Decks zielt. Sie kann zwei Karten aus dem Deck auf die Hand nehmen, sofern diese "Schicksals-HELD"-Monster sind oder das Thema erwähnen. Ihre Angriffspunkte hängen von den Grund-Angriffspunkten der entsprechenden Monster auf deiner Spielfeldseite und in deinem Friedhof ab. Das Zusammenspiel ist entscheidend. Die Karten bieten nicht nur einzelne starke Werte, sondern sollen die Abläufe eines bestehenden Decks unterstützen.

Weitere Karten erweitern Strategien rund um Atlantis und Daedalus ... Rene Findenig

Ein weiterer Bereich widmet sich Karten rund um Atlantis und Daedalus. Hier geht es darum, Monster miteinander zu verbinden, ihre Stufen zu verändern und zusätzliche Beschwörungen zu ermöglichen. Die Spielfeldzauberkarte "Atlantis, Stadt des Seedrachen" reduziert die Stufen aller Monster auf der Hand und auf dem Spielfeld beider Spieler um jeweils 1. Bestimmte Monster lassen sich dadurch mit weniger Material als üblich als Linkbeschwörung beschwören. Außerdem kann Atlantis aus dem Friedhof wieder auf das Spielfeld zurückkehren.

Neue Fallen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten

Die neuen Monster greifen diese Funktion auf. "Azurblauer Ozeandrachenherrscher – Neo-Daedalus Wut" kann bis zu drei Monster, die Atlantis erwähnen, vom Friedhof beschwören. "Leviadragoner – Daedalus" kann ein Monster aus dem Deck holen. Eine weitere Besonderheit: Mehrere der Monster gelten am Spielfeld als "Umi". Das eröffnet Wechselwirkungen mit Karten, die diesen Namen verwenden. Neo-Daedalus Wut kann eine "Umi"-Karte auf den Friedhof schicken, um alle Karten auf dem Spielfeld, die nicht "Umi" sind, auf den Friedhof zu legen.

... sowie das Fallenthema Ashtra. Insgesamt umfasst das Set 100 Karten mit unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Rene Findenig

Auch das Thema "Ashtra" ist in "Beyond the Brave" vertreten. Es setzt auf Fallenkarten und Monster, deren Effekte miteinander verbunden sind. Dabei spielt es eine Rolle, welche Karte du verdeckt hältst und ob du sie für einen Effekt wieder auf die Hand oder ins Extra Deck nimmst. "Akasuna der Kampf-Ashtra" kann beispielsweise eine eigene Fallenkarte auf den Friedhof schicken, um die gegnerischen Monster zu verdecken. Die Ashtra-Fallenkarten können darüber hinaus als Empfänger-Monster beschworen werden.

Dadurch eröffnen sie zusätzliche Möglichkeiten für Synchrobeschwörungen, bei denen du einen Empfänger und weitere Monster kombinierst. Die Strategie verlangt allerdings eine gewisse Planung. Du musst einschätzen, welche Fallen du gerade benötigst und welche du für einen anderen Effekt entbehren kannst. Die Möglichkeit, Karten umzuwandeln und auf diese Weise neue Spielzüge vorzubereiten, bietet Flexibilität. Gleichzeitig musst du deine Ressourcen im Blick behalten, damit dir in einer späteren Situation nicht die passende Antwort fehlt.

Zusätzliche Starlight-Rare- und Extended-Art-Varianten machen die Erweiterung auch für Sammler interessant. Rene Findenig

Auch für bestehende Decks gibt es Nachschub

Neben den größeren Themen enthält "Beyond the Brave" Karten, die bestehende Decks ergänzen sollen. Dazu zählen etwa "Verre, die Maid von Endymion", "Clowntrupp Cappello" und "Raubpflanze Kühner Teufel". Wer vor allem aus Freude am Sammeln kauft, kann sich stärker auf die Motive und Seltenheitsstufen konzentrieren. Gerade die Rückkehr bekannter Figuren kann dabei eine Rolle spielen. Die Entscheidung zwischen spielerischem Nutzen und Sammlerwert bleibt aber individuell.

Das Set umfasst insgesamt 100 Karten. Davon sind 50 als Common, 26 als Super Rare, 14 als Ultra Rare und zehn als Secret Rare vorgesehen. Zusätzlich gibt es 20 Karten, die als Starlight Rare erhältlich sind. Fünf Ultra-Rare-Karten können außerdem als Extended Art oder Starlight Rare erscheinen. Zusätzliche Status-Token-Karten mit Motiven bekannter Charaktere runden das Set ab und sind vor allem für Sammler und Fans der Anime-Serie interessant. Damit spricht "Beyond the Brave" auch Sammler an, die gezielt nach besonders seltenen Varianten suchen.

Trotzdem solltest du beim Kauf nicht davon ausgehen, eine bestimmte Karte sicher zu erhalten. Welche Karten du aus einem Booster ziehst, ist naturgemäß nicht frei wählbar. Wer nur eine einzelne Karte für sein Deck oder seine Kartensammlung braucht, sollte deshalb überlegen, ob der Kauf vieler Booster wirklich der sinnvollste Weg ist, ans Ziel zu gelangen. Die Jagd nach einer seltenen Variante und das Öffnen von Packs können Spaß machen, bleiben aber mit Unsicherheit und mit Kosten verbunden.

Joey Wheeler liefert den auffälligsten Nostalgie-Faktor

"Beyond the Brave" verfolgt mehrere Ansätze gleichzeitig. Joey Wheeler und sein Rotäugiger Schwarzer Drache liefern den auffälligsten Nostalgie-Faktor. Die neuen "Schicksals-HELD"-Karten richten sich an Spieler, die ein bestehendes Thema weiterentwickeln wollen. Mit Atlantis, Daedalus und Ashtra kommen weitere Strategien hinzu, die unterschiedliche Spielweisen unterstützen. Die verschiedenen Seltenheitsstufen sorgen zusätzlich dafür, dass auch Sammler einen Grund haben, sich mit dem Set zu beschäftigen.

Die größte Stärke ist die thematische Vielfalt. Du bekommst nicht nur neue Karten für eine Strategie, sondern Ergänzungen für mehrere Bereiche. Das ist dann interessant, wenn du bereits verschiedene Decks besitzt oder mit unterschiedlichen Spielweisen experimentierst. Joeys neue Karten stechen heraus, weil ihre Effekte eng mit dem Charakter verbunden sind. Der Münzwurf von "Dunkler Zeitzauberer" bringt ein bewusstes Risiko ins Spiel, während "Rotäugiger schwarzer Drache Überschreiter" die Strategie absichert.

Die Kombination aus Glückselement und Fusionsmonster ist nachvollziehbar aufgebaut, verlangt aber ein passendes Deck und den richtigen Zeitpunkt. Unterm Strich ist "Beyond the Brave" für bestehende Yu-Gi-Oh!-Spieler interessant, die ihre Decks erweitern wollen, und für Fans, die sich über die Rückkehr von Joeys Karten freuen. Die neuen Effekte greifen bekannte Motive auf, ohne sich ausschließlich auf Nostalgie zu verlassen. Wer nur einzelne Karten benötigt oder ein fertiges Deck sucht, sollte überlegen, ob Booster die passende Wahl sind.