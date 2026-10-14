i Ubisoft macht die Geschichte von al-ʿUla digital erlebbar. Die kostenlose App bietet Artefakte, eine Zeitleiste und eine rund 90-minütige Mission. Ubisoft Neue Gratis-App "Assassin’s Creed" startet kostenlose Geschichtsreise Mit einer neuen Gratis-App kannst du al-ʿUla in Saudi-Arabien erkunden. Ubisoft verbindet historische Fakten mit interaktiven Missionen. Von Rene Findenig 14.10.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ubisoft erweitert "Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung" um ein digitales Bildungsangebot. Mit der neuen Discovery Tour App: AlUla kannst du die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region al-ʿUla in Saudi-Arabien entdecken. Die kostenlose Anwendung ist für iOS und Android verfügbar und lässt sich alternativ direkt im Webbrowser nutzen.

Die App basiert auf der Nachbildung der Region aus dem Spiel und verbindet interaktive Erkundung mit historischen Informationen. Inhalte gibt es zu Architektur, Landschaften und dem Alltag vergangener Zeiten. Die Anwendung unterstützt sieben Sprachen, darunter Deutsch.

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Drei Bereiche führen durch die Geschichte

Die Discovery Tour ist in drei Bereiche gegliedert. Im Kodex findest du enzyklopädische Einträge, historische Abbildungen und Informationen zu realen Artefakten. Einige Objekte lassen sich vergrößern oder mithilfe von Augmented Reality als 3D-Modelle betrachten.

Im Bereich "al-ʿUla erkunden" wartet eine spielerische Reise mit Missionen, die insgesamt rund 90 Minuten dauern soll. Dabei erkundest du historische Orte und sammelst Wissen, das du zum Lösen der Aufgaben benötigst. Am Ende gilt es, eine geheimnisvolle alte Inschrift zu entschlüsseln.

Eine interaktive Zeitleiste zeigt außerdem die Epochen, die die Region von der Vorgeschichte bis in die Gegenwart geprägt haben.

Kostenlos am Handy oder im Browser

Entwickelt wurde die App vom britischen Unternehmen Sugar Creative. Ubisoft richtet sich damit nicht nur an Fans der Spielereihe, sondern auch an Geschichtsinteressierte, Schulen und Museen.

Die Discovery Tour App: AlUla ist kostenlos im App Store und Google Play Store erhältlich. Du kannst das Erlebnis auch ohne Download direkt im Browser starten. Weitere Informationen und den Zugang zur App findest du unter assassinscreed.com/discovery-tour-app-alula.