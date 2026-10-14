i Mit "Metroid Ravenous" kehrt Samus Aran in einem neuen 2D-Action-Abenteuer zurück. Nintendo Nintendo startet durch Samus und Kirby bekommen neue Switch-Abenteuer Neue Titel, Klassiker und große Rollenspiele: Nintendo hat in den kommenden Monaten ein Spiele-Feuerwerk Switch 2 und Switch geplant. Von Rene Findenig 14.10.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nintendo hat für 2026 und 2027 einige ganz heiße Games im Köcher. Zu den kommenden Highlights zählen ein neues 2D-Abenteuer mit Samus Aran, ein 3D-Spiel mit Kirby und das Finale der "Final Fantasy VII"-Remake-Trilogie. Auch "Monster Hunter Wilds", "Tomb Raider" und mehrere Horror-Klassiker kommen auf die Konsole.

Mit "Metroid Ravenous" kehrt Samus Aran in einem neuen 2D-Action-Abenteuer zurück. Das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2. Der Verkaufsstart ist für den 28. Jänner 2027 geplant. Neben einer Standardversion wird es eine Special Edition mit SteelBook-Hülle und zusätzlichen Inhalten geben.

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Auch Kirby bekommt ein neues Abenteuer. In "Kirby and the World Beyond" erkundet der rosa Held weitläufige 3D-Landschaften und setzt seine Kopierfähigkeiten ein, um Hindernisse zu überwinden. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für die Switch 2.

Fans von "The Legend of Zelda" dürfen sich ebenfalls auf Nachschub freuen. "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Definitive Edition" bringt das Actionspiel mit verbesserter Grafik, höherer Bildrate und zusätzlichen Inhalten auf die neue Konsole. Der Start ist für den 25. Februar 2027 vorgesehen.

"Final Fantasy VII" bekommt sein Finale

Auch Rollenspiel-Fans kommen auf ihre Kosten. "Final Fantasy VII Revelation" bildet den Abschluss des Remake-Projekts und erscheint am 8. April 2027 für die Switch 2. Cloud und seine Gefährten müssen darin den Plan von Sephiroth vereiteln und die Zerstörung des Planeten verhindern.

Mit "Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion" ist außerdem ein weiteres Abenteuer aus dem Universum bereits für die Switch 2 verfügbar. Das überarbeitete Rollenspiel erzählt die Geschichte von Zack Fair und spielt zeitlich vor den Ereignissen von "Final Fantasy VII".

Ebenfalls angekündigt wurden "Persona 6" und "Persona 4 Revival". Letzteres ist für den 20. Mai 2027 geplant. Darüber hinaus erscheinen mit "Romancing SaGa 3: Destinies United" und "Fire Emblem: Fortune's Weave" weitere Rollenspiele für Nintendo-Konsolen.

"Monster Hunter" und "Tomb Raider" kommen

Auch große Marken anderer Publisher erweitern das Angebot. "Monster Hunter Wilds" erscheint am 4. Dezember für die Switch 2. Enthalten sind laut Nintendo sämtliche bisherigen Titel-Updates. Die Erweiterung "Monster Hunter Wilds: Ascendance" soll 2027 folgen. Crossplay ermöglicht es, gemeinsam mit Spielern auf anderen Plattformen auf die Jagd zu gehen.

Mit "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" erhält das ursprüngliche Abenteuer von Lara Croft eine Neuinterpretation. Die Archäologin sucht darin nach den Teilen eines mächtigen Artefakts und erkundet Schauplätze von Peru über Griechenland bis nach Ägypten. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2027.

Für Horror-Fans gibt es gleich drei bekannte Namen: "Resident Evil 2 Deluxe Edition", "Resident Evil 3" und "Resident Evil 4 Gold Edition" erscheinen digital am 16. Oktober für die Switch 2. Physische Versionen sollen am 29. Jänner 2027 folgen.

Viele weitere Spiele angekündigt

Die Präsentation hatte auch abseits der großen Namen einiges zu bieten. "Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie" erweitert das bekannte Abenteuer um neue Herausforderungen, Online-Bestenlisten und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten. Die Veröffentlichung ist für den 12. November geplant.

Ein kostenloses Update für "Mario Kart World" bringt zehn klassische Strecken aus "Super Mario Kart" als eigenständige Rennen zurück. Dazu kommen zwei neue K.-o.-Touren und ein Zuschauermodus für Mehrspieler-Rennen. Das Update steht laut Nintendo bereits zum Download bereit.

Mit "Mega Man: Dual Override" kehrt auch Capcoms Actionheld zurück. Erstmals soll Proto Man als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen. Das Spiel ist für Frühjahr 2027 angekündigt und erscheint sowohl für Switch 2 als auch für die ursprüngliche Switch.

Weitere Ankündigungen umfassen "Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes", das am 10. Dezember erscheint, sowie "Danganronpa 2x2" am 14. Jänner 2027. Auch "The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered", "Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition", "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" und "Stellar Blade Complete Edition" wurden für die Switch 2 angekündigt.

Neben neuen Spielen setzt Nintendo auf zusätzliche Inhalte für bestehende Titel. Für "Pokémon Pokopia" wurde der zweite Teil des Erweiterungspasses vorgestellt. "Xenoblade Chronicles 3" erhält eine Switch-2-Edition mit neuen Herausforderungen und einer zusätzlichen Heldin.