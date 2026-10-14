i Das neue Topmodell Alienware 39 5K OLED ist seit September für 1.158,66 Euro erhältlich. Dell Technologies 560 Hz für den E-Sport Alienware zeigt drei neue OLED-Monitore für Gamer 5K für große Bilder, 4K für Details und 560 Hz für schnelle Shooter: Alienware bringt drei OLED-Monitore für unterschiedliche Gaming-Anforderungen. Von Rene Findenig 14.10.2026, 20:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alienware baut sein Gaming-Monitor-Angebot aus. Während ein neues 39-Zoll-Modell mit 5K-Auflösung bereits erhältlich ist, sollen zwei weitere OLED-Bildschirme unterschiedliche Spieler ansprechen. Das reicht von detailreicher Grafik bis zu 560 Hz für E-Sport.

Mit drei OLED-Monitoren setzt Alienware auf unterschiedliche Anforderungen beim Gaming. Der Alienware 39 5K OLED (AW3926QW) ist bereits verfügbar, der Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) soll im Herbst folgen. Der Alienware 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX) ist hingegen für das erste Quartal 2027 angekündigt. Für die beiden zuletzt genannten Modelle stehen die Preise noch aus.

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Modell mit 39 Zoll und 5K bereits erhältlich

Das neue Topmodell Alienware 39 5K OLED ist seit September für 1.158,66 Euro erhältlich. Der 39-Zoll-Monitor setzt auf RGB-Streifen-Tandem-OLED-Technologie und eine Auflösung von 5K. Das Panel soll eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.300 Nits erreichen. Dolby Vision und VESA DisplayHDR True Black 500 sollen für kontrastreiche Bilder sorgen.

Für Gamer bietet der Bildschirm eine Bildwiederholrate von 165 Hz bei nativer 5K-Auflösung. Im Full-HD-Modus sind bis zu 330 Hz möglich. Die Reaktionszeit liegt laut Hersteller bei 0,03 Millisekunden. NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro und VESA AdaptiveSync sollen Bildfehler bei schnellen Bewegungen reduzieren. Das Display ist mit einem Radius von 1.500 Millimetern gekrümmt. Alienware hebt außerdem die schmalen Bildschirmränder und eine dreijährige Garantie gegen OLED-Einbrennen hervor.

4K-OLED für detailreiche Spiele

Der Alienware 32 4K OLED richtet sich an Spieler, die Wert auf eine hohe Auflösung und eine vielseitige Nutzung legen. Sein 32-Zoll-Display bietet 3.840 mal 2.160 Pixel und eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Die Reaktionszeit gibt Alienware mit mindestens 0,03 Millisekunden an. Zum Einsatz kommt eine RGB-Stripe-Tandem-OLED-Technologie. Sie soll kräftige Farben, tiefe Schwarztöne und eine klare Textdarstellung ermöglichen. Die Spitzenhelligkeit beträgt laut Hersteller bis zu 1.000 Nits.

Der Alienware 32 4K OLED richtet sich an Spieler, die Wert auf eine hohe Auflösung und eine vielseitige Nutzung legen. Dell Technologies

Dazu kommen VESA DisplayHDR True Black 400, Dolby Vision und eine Abdeckung von 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums. Die Werkskalibrierung soll eine Farbabweichung von Delta E unter 2 erreichen. Über HDMI 2.1 FRL soll der Monitor auch an aktuellen Konsolen 4K-Gaming mit voller Bildwiederholrate ermöglichen. Der Standfuß lässt sich in der Höhe verstellen sowie neigen und schwenken. Die weltweite Verfügbarkeit ist für Herbst 2026 angekündigt, einen Preis nennt Alienware noch nicht.

560 Hz für den E-Sport

Der Alienware 25 560Hz QD-OLED ist dagegen auf kompetitive Spiele ausgelegt. Sein 24,5-Zoll-Display löst mit Full HD auf und erreicht eine Bildwiederholrate von 560 Hz. Das bedeutet, dass der Bildschirm bis zu 560 Bilder pro Sekunde darstellen kann, sofern die Hardware genügend Bilder liefert. Gerade bei schnellen Shootern kann eine hohe Bildwiederholrate Bewegungen flüssiger erscheinen lassen. Die Reaktionszeit liegt laut Alienware bei mindestens 0,03 Millisekunden. DisplayPort 2.1 mit UHBR13.5 soll die Übertragung der vollen Bandbreite ohne Display Stream Compression ermöglichen.

Der Alienware 25 560Hz QD-OLED ist dagegen auf kompetitive Spiele ausgelegt. Dell Technologies

Auch bei der Helligkeit verspricht der Hersteller viel: Das Display erreicht demnach bis zu 1.500 Nits Spitzenhelligkeit und erfüllt VESA DisplayHDR True Black 600. Eine matte, reflexionsarme Beschichtung soll störende Spiegelungen reduzieren. Eine Graphitplatte leitet Wärme ab, während ein KI-gestützter Algorithmus das Risiko von OLED-Einbrennen verringern soll. Alienware hat den Monitor gemeinsam mit professionellen Spielern von Team Liquid entwickelt. Der AW2527HX soll weltweit im ersten Quartal 2027 erscheinen. Auch für dieses Modell steht der Preis noch nicht fest.

Drei Monitore, drei unterschiedliche Schwerpunkte

Mit dem bereits erhältlichen 39-Zoll-Modell, dem 32-Zoll-4K-Bildschirm und dem besonders schnellen 24,5-Zoll-Monitor deckt Alienware unterschiedliche Anforderungen ab. Wer hohe Auflösung und ein großes Bild bevorzugt, findet im AW3926QW das bereits verfügbare Modell. Der AW3226Q verbindet 4K mit 165 Hz, während der AW2527HX mit 560 Hz gezielt auf schnelle E-Sport-Spiele zugeschnitten ist.

Ob sich die neuen Modelle im Alltag bewähren, hängt neben den technischen Daten auch von Bildqualität, Ausstattung und Preis ab. Für den 32-Zoll- und den 24,5-Zoll-Monitor müssen Interessierte auf die noch ausstehenden Preisangaben warten.