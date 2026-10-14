i Ein Twitch-Phänomen: "GTA Roleplay" als Live-Unterhaltung. Rockstar Games Drama und Chaos "GTA VI" kommt näher und Twitch setzt auf Roleplay Bei "GTA Roleplay" spielen Twitch-Creatoren nicht einfach Missionen. Sie verkörpern Figuren und entwickeln Geschichten, die Tausende verfolgen können. Von Rene Findenig 14.10.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Grand Theft Auto" geht es normalerweise um Verfolgungsjagden, Missionen und Chaos in einer offenen Spielwelt. Beim sogenannten "GTA Roleplay" steht dagegen die Geschichte im Mittelpunkt. Streamer schlüpfen in Rollen, bauen Beziehungen auf und entwickeln gemeinsam mit anderen Spielern fortlaufende Handlungen. Das Publikum verfolgt die Ereignisse live auf Twitch – ähnlich einer improvisierten Serie, deren Verlauf nicht vollständig feststeht.

Wie groß die Bedeutung dieses Formats für die Streaming-Plattform ist, zeigte Twitch im September mit der "GTA RP Week". Anlass war der Start von nopixel V, einer neuen Version des bekannten Roleplay-Servers. Creator wie buddha und koil waren Teil der Aktion. Zuschauer konnten ausgewählte Streams verfolgen und zeitlich begrenzte Belohnungen freischalten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Was hinter "GTA Roleplay" steckt

"GTA RP" basiert auf "Grand Theft Auto V", wird aber anders gespielt als der klassische Story-Modus. Statt vorgegebene Missionen abzuarbeiten, verkörpern die Teilnehmer selbst entwickelte Figuren. Sie können beispielsweise als Polizisten, Geschäftsleute oder Kriminelle auftreten. Begegnungen mit anderen Spielern liefern den Stoff für neue Konflikte, überraschende Wendungen und gemeinsame Geschichten.

Die Handlung entsteht dabei während des Spielens. Ein Streit kann sich zu einer längeren Fehde entwickeln, aus einer zufälligen Begegnung eine Freundschaft werden. Weil die Beteiligten aufeinander reagieren müssen, lässt sich der Verlauf nur begrenzt planen. Für Zuschauer entsteht eine Mischung aus Gaming, Improvisation und fortlaufendem Drama.

"GTA VI" bekommt eine gigantische "Ultimate Edition" i ?

Neue Welt mit nopixel V

Mit nopixel V wurde die Spielwelt des bekannten Roleplay-Projekts überarbeitet. Twitch verwies zum Start auf neue Orte, Figuren und Spielinhalte. Die Plattform begleitete den Neustart mit einer eigenen Aktionswoche und einer Erweiterung, über die Zuschauer den Server-Neustart verfolgen und zwischen Streams wechseln konnten.

Zu den angekündigten Extras gehörten auch neue globale Emotes. Dabei handelt es sich um kleine Bilder oder Animationen, die Zuschauer im Chat verwenden können. LangBuddha und TrooperSoze wurden laut Twitch vom nopixel-Gründer koil gestaltet, dazu kam das Emote EarnedIt.

Diese Twitch-Belohnungen gab es im September

Vom 8. bis 30. September konnten Zuschauer bei teilnehmenden nopixel-V-Streams bis zu 1,5 Millionen GTA-Dollar sowie einen Burger-Shot-Trainingsanzug für "GTA Online" freischalten. Die Belohnungen waren an die jeweilige Sehdauer gebunden: Nach einer Stunde gab es 250.000 GTA-Dollar, nach zwei Stunden weitere 250.000, nach vier Stunden eine Million und nach sechs Stunden den Trainingsanzug. Die Aktion ist inzwischen beendet.

Der Zeitpunkt für die Aufmerksamkeit rund um das Franchise ist bemerkenswert: "Grand Theft Auto VI" soll laut Rockstar Games am 19. November 2026 erscheinen. Das kommende Spiel dürfte das Interesse an der Reihe weiter erhöhen.