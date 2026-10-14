i Die Österreichische Post bringt limitierte Crypto-Stamps heraus. Jede Marke erhält zusätzlich einen digitalen Zwilling auf der Blockchain. Österreichische Post AG Mythologische Motive Österreich bringt internationale Crypto-Stamps heraus Fünf Figuren aus der griechischen Mythologie stehen im Mittelpunkt einer neuen Crypto-Briefmarken-Kollektion. Zwei Motive erscheinen in Österreich. Von Rene Findenig 14.10.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Österreichische Post bringt gemeinsam mit drei europäischen Postgesellschaften neue Crypto-Stamps auf den Markt. Die Kollektion umfasst fünf Figuren aus der griechischen Mythologie. Die österreichischen Briefmarken zeigen Perseus und Eos. Beide Ausgaben sind limitiert und erhalten jeweils einen digitalen Zwilling auf der Blockchain.

Die beiden österreichischen Motive sind seit Ende September 2026 erhältlich. Die Auflage beträgt jeweils 15.000 Stück, der Preis liegt bei 11,35 Euro pro Briefmarke. Neben der Österreichischen Post beteiligen sich PostNL aus den Niederlanden, Bpost aus Belgien und CTT Correios de Portugal an der Gemeinschaftsausgabe.

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Fünf mythologische Figuren auf Briefmarken

Perseus und Eos stehen für Österreich. Perseus ist in der griechischen Mythologie unter anderem für seinen Sieg über Medusa und die Rettung von Andromeda bekannt. Eos ist die Göttin der Morgenröte. Die weiteren Motive zeigen Demeter, die Göttin der Ernte und Landwirtschaft, für die Niederlande, Heracles für Belgien und Hades, den Herrscher der Unterwelt, für Portugal.

Die Motive verbinden klassische Sagenfiguren mit einer digitalen Sammelfunktion. Bereits die Ausgabe aus dem Jahr 2025 stellte mit Zeus eine Figur aus der griechischen Mythologie in den Mittelpunkt.

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So funktioniert der digitale Zwilling

Jede Crypto-Stamp besteht aus einer physischen Briefmarke und einem digitalen Gegenstück auf der Polygon-Blockchain. Käufer können den digitalen Zwilling über einen QR-Code oder einen Aktivierungscode auf der Website cryptostamp.com aufrufen und aktivieren. Anschließend lässt sich das digitale Sammelstück einer persönlichen Wallet zuordnen.

Die Blockchain dient dazu, den digitalen Zwilling eindeutig zu identifizieren und seine Zuordnung zu dokumentieren. Die Briefmarke wird damit um eine digitale Sammelkomponente erweitert. Welche Bedeutung das für den Sammlerwert hat, lässt sich daraus allein nicht ableiten.

Internationales Bundle kostet 70 Euro

Zusätzlich bietet die Österreichische Post ein limitiertes Bundle mit allen fünf Motiven an. Es umfasst Perseus, Eos, Demeter, Heracles und Hades und kostet 70 Euro. Erhältlich ist es laut Post im Onlineshop, in den Verkaufsstellen und beim Sammler-Service, solange der Vorrat reicht.

Die österreichischen Einzelmarken werden über den Onlineshop der Post, den Sammler-Service und alle Postfilialen vertrieben. Weitere Informationen zur Aktivierung des digitalen Zwillings stellt die Post auf cryptostamp.com bereit.