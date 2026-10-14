i Statt nur Logos zu zeigen, band vivo seine Smartphones direkt in Tanzveranstaltungen ein. Auch die Community durfte die Geräte mehrere Wochen lang testen. Vivo Red Bull Dance Your Style Vivo testete seine Smartphones mitten im Streetdance Beim Streetdance-Wettbewerb Red Bull Dance Your Style stellte Vivo sein X300 Ultra vor. Besucher und Hobby-Fotografen konnten die Kamera ausprobieren. Von Rene Findenig 14.10.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Smartphones sind längst nicht mehr nur für gestellte Porträts und Landschaftsfotos im Einsatz. Gerade bei schnellen Bewegungen und wechselnden Lichtverhältnissen zeigt sich, was eine Handykamera leisten kann. Der Hersteller Vivo nutzte den Streetdance-Wettbewerb Red Bull Dance Your Style, um sein Flaggschiff X300 Ultra direkt bei Veranstaltungen und in der Community zu präsentieren.

Als offizieller Smartphone-Partner begleitete vivo die Tour durch den Sommer. Beim National Final Ende August an der Wiener Gloriette konnten Besucher die Geräte kennenlernen und selbst ausprobieren. Zusätzlich hielten Fotografen von Vivo die Atmosphäre und die Choreografien fest.

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Vivo X300 Ultra: Dieses Kamera-Smartphone spielt in einer eigenen Liga i ?

Smartphones zum Ausprobieren

Statt ausschließlich auf klassische Werbung und Logos zu setzen, band Vivo seine Geräte direkt in die Veranstaltungen ein. Besucher sollten selbst erleben, wie sich Tanzbewegungen und spontane Momente mit dem X300 Ultra aufnehmen lassen. Damit rückte der Hersteller vor allem die Kamera als Teil des Veranstaltungserlebnisses in den Mittelpunkt.

"Wir möchten nicht nur darüber reden, was unsere Smartphones alles können. Vielmehr möchten wir Menschen die Möglichkeit geben, sie selbst zu erleben", sagte Martin Wallner, Vice President von Vivo Österreich und Schweiz.

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Hobby-Fotografen testeten die Kameras

Auch abseits der Tanzveranstaltungen setzte Vivo auf praktische Erfahrungen. Für ein sogenanntes Crowd-Testing stellte der Hersteller zehn Smartphones ausgewählten Hobby-Fotografen und Videografen zur Verfügung. Sie konnten die Geräte mehrere Wochen lang testen und ihre Aufnahmen unter dem Hashtag #shotonvivo mit der Community teilen.

Zusätzlich begleiteten Influencer aus der Foto- und Tanzszene die Kampagne mit eigenen Inhalten. So sollte die Verbindung zwischen Streetdance, Smartphone-Fotografie und sozialen Netzwerken über die Veranstaltungen hinausreichen.

Die Aktion zeigt, wie Hersteller ihre Produkte bei Veranstaltungen präsentieren können: Besucher erleben die Geräte direkt, während Fotos und Videos zugleich Inhalte für soziale Netzwerke liefern. Ob die Kampagne tatsächlich zu mehr Verkäufen oder einer stärkeren Markenbindung geführt hat, geht aus der Aussendung allerdings nicht hervor.

Weitere Eindrücke der Aktion zeigt vivo in einem Community-Fotoalbum.