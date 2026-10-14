i "Bad House" macht den Keller zum tödlichen Dungeon. Andrew Morrish Wie tief traust du dich? "Bad House" schickt Spieler in den Keller voll Monster Ein neues Haus, ein verbotener Keller und Monster in der Tiefe: "Bad House" kombiniert automatische Kämpfe mit riskanten Expeditionen. Von Rene Findenig 14.10.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Haus klingt nach einem sicheren Rückzugsort. In "Bad House" gilt das allerdings nur, solange du dich vom Keller fernhältst. Der Solo-Entwickler Andrew Morrish, bekannt durch "Kingsway", hat gemeinsam mit Publisher The Arcade Crew das neue Spiel angekündigt. Das genreübergreifende Abenteuer soll 2027 für den PC erscheinen.

Unter dem scheinbar gewöhnlichen Haus verbirgt sich ein gefährlicher Dungeon, der sich bei jedem Abstieg verändert. Dort warten Monster und andere Gefahren. Spieler wählen einen Charakter, legen dessen Fähigkeiten fest und entscheiden, wie weit sie sich in die Tiefe wagen.

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Kämpfe laufen automatisch ab

"Bad House" kombiniert Elemente eines Auto-Battlers mit Erkundung und Dungeon-Gameplay. Die Kämpfe laufen automatisch ab. Entscheidend ist deshalb, welche Fähigkeiten Spieler auswählen und wie sie Gegenstände im Raum einsetzen. Dazu gehören unter anderem Bomben, Zauber, Fallen und Beschwörungen, die im Zusammenspiel mit den eigenen Fertigkeiten Gegner ausschalten sollen.

Mit jedem Stockwerk steigt der Charakter im Level auf. Neue Fähigkeiten und Verbesserungen sollen dabei helfen, stärkere Gegner zu besiegen. Wer tiefer in den Keller vordringt, kann bessere Belohnungen finden. Gleichzeitig wächst das Risiko, die Beute zu verlieren.

Wie tief traust du dich?

Eine Entscheidung fällt nach jedem Abschnitt: Weiter hinabsteigen oder rechtzeitig umkehren? Wer den Rückweg schafft, kann seine Beute im Erdgeschoss in Sicherheit bringen. Wer zu lange bleibt, riskiert, alles zu verlieren. Jede Expedition wird damit zu einer Abwägung zwischen möglichem Gewinn und Gefahr.

Auch die Umgebung selbst gibt Rätsel auf. Warum verändert sich der Keller ständig? Welche Geheimnisse liegen unter dem Haus verborgen? Diese Fragen sollen sich erst im Laufe des Spiels beantworten.

Hinter "Bad House" steht Andrew Morrish, ein Solo-Entwickler aus Kanada, der bereits Spiele wie "Kingsway" veröffentlicht hat. Publisher The Arcade Crew ist unter anderem für "Drop Duchy", "Abyssus" und "Blazing Chrome" bekannt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für "Bad House" steht noch aus.