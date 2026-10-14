i TCL erweitert sein Angebot um eine Kinder-Smartwatch mit Standortbestimmung und Schulmodus. Der Start ist für Mitte Oktober geplant. TCL Videoanrufe und SOS-Funktion TCL bringt neue Kinder-Smartwatch um 100 Euro Mit 4G, Videoanrufen und SOS-Funktion will TCL Kinder unterwegs erreichbar machen. Die neue Smartwatch kostet knapp 100 Euro. Von Rene Findenig 14.10.2026, 22:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Schulweg allein oder das Fußballtraining ohne Eltern: Wenn Kinder selbstständiger werden, wollen viele Familien trotzdem in Kontakt bleiben. TCL bringt dafür die Kids Watch K5 auf den Markt. Die Smartwatch für Kinder ermöglicht Telefonate und Videoanrufe über 4G und soll Eltern helfen, ihre Kinder unterwegs im Blick zu behalten.

Zur Ausstattung gehören eine Standortbestimmung, Sicherheitszonen und eine SOS-Funktion. Eltern können damit festlegen, welche Bereiche als Sicherheitszonen gelten. Verlässt das Kind eine solche Zone, kann die Funktion zur Orientierung im Alltag beitragen. Über die SOS-Funktion soll im Notfall rasch Hilfe angefordert werden können.

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Schulmodus schränkt Ablenkungen ein

Damit die Uhr während des Unterrichts nicht zur Ablenkung wird, bietet die K5 einen Schulmodus. Eltern können bestimmte Zeitfenster festlegen, in denen Benachrichtigungen und Unterhaltungsfunktionen eingeschränkt sind. Sicherheitsfunktionen wie SOS und die sogenannten Safe Zones bleiben laut TCL weiterhin verfügbar.

Beim Datenschutz verweist der Hersteller auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie die Standards ISO 27701 und ISO 27001. Diese beziehen sich auf Datenschutzmanagement und Informationssicherheit. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung kann laut TCL auf Wunsch angefordert werden.

Drei Farben und Zubehör

Die Kids Watch K5 setzt auf ein kompaktes, leichtes Gehäuse und kommt in den Farben Sky Blue, Dawn Pink und Meteor Orange. Zusätzlich sollen separat erhältliche Armbänder und Schutzabdeckungen für mehr Gestaltungsmöglichkeiten sorgen. Die Smartwatch kostet zum Start 99,99 Euro und soll ab Mitte Oktober bei Amazon Deutschland erhältlich sein. Das Zubehör wird voraussichtlich ab Ende Oktober angeboten.