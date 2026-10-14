i Alibaba und Honor wollen KI-Agenten direkt aufs Smartphone bringen. Die Technologie soll mehrere Apps verknüpfen und Aufgaben automatisiert erledigen. REUTERS/Dado Ruvic "Qwen Intelligence" Alibaba und Honor bringen KI-Agenten aufs Smartphone Mit "Qwen Intelligence" sollen Smartphones künftig komplexe Abläufe selbst übernehmen. Die ersten Geräte sind bereits angekündigt. Von Rene Findenig 14.10.2026, 23:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

KI-Assistenten sollen künftig nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Aufgaben direkt am Smartphone erledigen. Dafür arbeiten Alibaba und Honor zusammen. Die Unternehmen wollen Alibabas Technologie Qwen Intelligence mit Honors Betriebssystem MagicOS verbinden. Geplant sind spezialisierte KI-Modelle und Anwendungen, die mehrere Apps miteinander verknüpfen und dadurch komplexere Abläufe automatisieren sollen.

Zu den ersten Geräten, die die neue Technologie erhalten sollen, zählen die kommende Honor Magic9-Serie und das Honor Robot Phone. Einen konkreten Zeitplan für die Einführung oder Angaben zur Verfügbarkeit in Österreich enthält die vorliegende Ankündigung nicht.

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KI soll mehrere Apps miteinander verbinden

Bislang werden viele KI-Funktionen vor allem für einzelne Aufgaben eingesetzt: Sie beantworten Fragen, fassen Texte zusammen oder erstellen Bilder. KI-Agenten sollen einen Schritt weitergehen. Sie können mehrere Arbeitsschritte miteinander kombinieren und dafür unterschiedliche Anwendungen nutzen. Ein solcher Agent könnte beispielsweise Informationen aus verschiedenen Apps zusammentragen und daraus einen zusammenhängenden Ablauf erstellen.

Die technische Herausforderung besteht darin, dass ein KI-Agent nicht nur eine Anweisung verstehen, sondern auch die richtigen Aktionen auswählen und deren Ergebnisse überprüfen muss. Bei der Nutzung persönlicher Daten und beim Zugriff auf Apps spielen zudem Berechtigungen und Datenschutz eine wichtige Rolle.

Alibaba liefert die KI, Honor die Smartphone-Plattform

Alibaba entwickelt mit Qwen Intelligence die technologische Grundlage für diese Funktionen. Honor will die Technologie in MagicOS integrieren. Beide Unternehmen planen außerdem, gemeinsam spezialisierte Modelle und Anwendungen zu entwickeln. Damit soll die KI enger mit dem Betriebssystem und den Funktionen des Smartphones zusammenarbeiten. Statt für jeden einzelnen Schritt manuell zwischen Apps wechseln zu müssen, könnten Nutzer bestimmte Aufgaben künftig mit einer Anweisung anstoßen.

Die angekündigte Partnerschaft zeigt, dass Hersteller KI zunehmend nicht mehr nur als zusätzliche Funktion betrachten, sondern stärker in die Bedienung ihrer Geräte integrieren wollen. Wie weit die Automatisierung tatsächlich reicht und welche Apps unterstützt werden, müssen weitere Informationen und praktische Tests zeigen.

Magic9-Serie und Robot Phone als erste Geräte

Als erste Produkte mit der neuen Technologie nennt die Ankündigung die Honor Magic9-Serie und das Honor Robot Phone. Details zu den einzelnen Funktionen, den unterstützten Anwendungen und möglichen Einschränkungen sind bislang offen.

Auch zur Verfügbarkeit außerhalb Chinas liegen in den vorliegenden Angaben keine konkreten Informationen vor. Ob sämtliche angekündigten Funktionen auf allen Modellen und in allen Regionen verfügbar sein werden, bleibt daher abzuwarten.