Warum das Mikrolüften dauerhaft keine gute Idee ist

Ein Fenster, das nur wenige Millimeter geöffnet ist, wirkt auf den ersten Blick beinahe geschlossen.
Beim Einbruchschutz macht das aber einen wichtigen Unterschied. Laut dem Experten Norbert Endres gelten Fenster in der Mikrolüftungsstellung als offen.
Die Einstellung kann sinnvoll sein, wenn in einem Raum über längere Zeit ein geringer Luftaustausch gewünscht ist.
Die 45-Grad-Einstellung ist aber nicht dafür gedacht, Fenster bei längerer Abwesenheit ungesichert zu lassen.
Wer das Haus verlässt, sollte die Fenster vollständig schließen. Das gilt auch dann, wenn die Mikrolüftung im Alltag für angenehmere Raumluft sorgt.
Die Funktion ist außerdem nicht bei jedem Modell gleich, weshalb die Hinweise des Herstellers zu beachten sind.
Die zentrale Unterscheidung lautet daher: Eine Lüftungsfunktion kann den Luftaustausch unterstützen, ersetzt aber keine Sicherheitsmaßnahmen.
Wer beides erreichen möchte, muss die Lüftung an die jeweilige Situation anpassen.