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Die Mikrolüftung verspricht einen kleinen Luftaustausch. Beim Einbruchschutz gelten jedoch andere Maßstäbe.
Die Mikrolüftung verspricht einen kleinen Luftaustausch. Beim Einbruchschutz gelten jedoch andere Maßstäbe.
iStock / Getty Images / Andrey Zhuravlev
Gefahr der 45-Grad-Stellung

Warum das Mikrolüften dauerhaft keine gute Idee ist

Die Mikrolüftung verspricht einen kleinen Luftaustausch in der Wohnung. Doch eine wenig beachtete Gefahr gibt es, die extrem teuer werden kann.
Von Digital Heute
17.10.2026, 18:35
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Ein Fenster, das nur wenige Millimeter geöffnet ist, wirkt auf den ersten Blick beinahe geschlossen.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Beim Einbruchschutz macht das aber einen wichtigen Unterschied. Laut dem Experten Norbert Endres gelten Fenster in der Mikrolüftungsstellung als offen.

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Die Einstellung kann sinnvoll sein, wenn in einem Raum über längere Zeit ein geringer Luftaustausch gewünscht ist.

Die 45-Grad-Einstellung ist aber nicht dafür gedacht, Fenster bei längerer Abwesenheit ungesichert zu lassen.

Funktion ist nicht bei jedem Modell gleich

Wer das Haus verlässt, sollte die Fenster vollständig schließen. Das gilt auch dann, wenn die Mikrolüftung im Alltag für angenehmere Raumluft sorgt.

Die Funktion ist außerdem nicht bei jedem Modell gleich, weshalb die Hinweise des Herstellers zu beachten sind.

Die zentrale Unterscheidung lautet daher: Eine Lüftungsfunktion kann den Luftaustausch unterstützen, ersetzt aber keine Sicherheitsmaßnahmen.

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Wer beides erreichen möchte, muss die Lüftung an die jeweilige Situation anpassen.

red, 17.10.2026, 18:35
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