i Spaltlüften kann sich eignen, um zum Beispiel in Schlafräumen einen geringeren CO2-Gehalt in der Raumluft zu erreichen. KI Trick mit dem Fenstergriff Was die 45-Grad-Stellung am Fenster bringt Moderne Fenster haben eine versteckte Funktion: den Griff auf 45 Grad stellen. Ein Experte erklärt, wann die Mikrolüftung Sinn macht. Von Heute Life 14.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt offene, geschlossene und gekippte Fenster. Doch moderne Fenster bieten noch eine weitere Möglichkeit: den Fenstergriff auf 45 Grad stellen. Diese Einstellung wird als Mikrolüftung, Spaltlüftung oder Sparlüftung bezeichnet.

Dabei dreht man den Fenstergriff um 45 Grad nach oben und zieht den Fensterflügel leicht nach vorne. Das Fenster öffnet sich dann nur wenige Millimeter breit und sorgt für einen minimalen Luftaustausch.

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"Diese permanente Lüftung kann sich eignen, um zum Beispiel in Schlafräumen einen geringeren CO2-Gehalt in der Raumluft zu erreichen", erklärt Experte Norbert Endres, schreibt Utopia.

Auch bei Problemen mit Feuchtigkeit in der Küche oder bei Unterdruck durch Dunstabzugshauben sei die Mikrolüftung hilfreich.

Wichtig: Sicherheitsrisiko beachten

Allerdings gibt es einen Haken: "Die Fenster gelten seitens der Einbruchschutzverordnung als offen", warnt Endres. Ein Fenster in der Mikrolüftungsstellung lässt sich schnell und einfach öffnen.

So lüftest du bei wechselhaftem Wetter richtig i ?

Wenn du nicht zu Hause bist, solltest du daher auf das Mikrolüften verzichten und das Fenster ganz schließen. So schützt du dich vor ungebetenen Gästen.