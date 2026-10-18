i Hohe Online-Preise machen Sammlermünzen nicht automatisch wertvoll. Entscheidend ist, ob Käufer tatsächlich bereit sind, diese Summen zu bezahlen. iStock / Getty Images / Max Zolotukhin Münzpreise können täuschen Warum nicht jede seltene €-Münze ein Vermögen wert ist Bei begehrten Euro-Münzen können die Preise stark schwanken. Ein Blick auf den Nennwert allein reicht für eine Einschätzung nicht. Von Digital Heute 18.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Euro-Münze kann deutlich mehr wert sein als der Betrag, der darauf steht. Doch wer im Internet hohe Preise entdeckt, sollte genau hinschauen.

Ein Angebot über mehrere Hundert Euro beweist nicht, dass ein Käufer tatsächlich so viel bezahlt hat.

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Eine neue 2-Euro-Münze sorgt für einen Sammler-Run. Die U2-Ausgabe war sofort ausverkauft und wird für Hunderte Euro gehandelt. coinsntreasures.com / Montage: Heute

Die irische U2-Gedenkmünze zeigt, wie schnell Sammlerstücke Aufmerksamkeit bekommen können. Die seltenste Variante wurde nur 5.000-mal geprägt und war rasch ausverkauft.

Auf dem Zweitmarkt wurden hohe Preise genannt. Ob sich diese dauerhaft halten, lässt sich daraus nicht ableiten.

Aussagekräftiger sind nachvollziehbare Verkäufe

Für den Sammlerwert spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu zählen die Auflage, die konkrete Ausführung, der Zustand und die Nachfrage.

Bei einer Münze in einer speziellen Sammlerverpackung kann auch entscheidend sein, ob diese unbeschädigt erhalten ist.

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Wer eine Münze verkaufen möchte, sollte daher nicht allein den höchsten Preis aus einer Anzeige als Maßstab nehmen.

Aussagekräftiger sind nachvollziehbare Verkäufe vergleichbarer Exemplare. Auch bei älteren Gedenkmünzen oder ungewöhnlichen Prägungen ist nicht jede Abweichung automatisch ein wertvoller Fehler.

Die U2-Ausgabe ist ein offizielles Zahlungsmittel, wurde aber als Sammlermünze ausgegeben und nicht für den normalen Umlauf produziert.

Wer sie zum Nennwert von zwei Euro ausgibt, kann sie zwar grundsätzlich verwenden, würde bei einem tatsächlich deutlich höheren Sammlerwert aber möglicherweise Geld verlieren.