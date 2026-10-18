i Auch bei kleineren Beträgen können zusätzliche Kontrollen notwendig werden. iStock / Getty Images / yul38885 yul38885 Neue Bargeldgrenze kommt Wenn du viel Geld bar zahlst, musst du künftig umdenken Wer größere Anschaffungen bar bezahlen möchte, muss sich auf neue Regeln einstellen. Ab 2027 gelten EU-weit neue Vorgaben für hohe Bargeldzahlungen. Von Digital Heute 18.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein Auto oder andere teure Waren bei einem Händler kaufen möchte, muss ab Juli 2027 neue Bargeldregeln beachten. Grundlage ist die EU-Verordnung 2024/1624 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie führt eine EU-weite Obergrenze für Bargeldzahlungen bei gewerblichen Geschäften ein.

Ab 10. Juli 2027 dürfen Händler und Dienstleister Zahlungen von 10.000 Euro oder mehr grundsätzlich nicht mehr in bar annehmen. Wer beispielsweise ein Auto um 25.000 Euro bei einem gewerblichen Anbieter kauft, muss eine andere Zahlungsart verwenden, etwa eine Überweisung.

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Die Grenze lässt sich nicht einfach umgehen, indem ein Geschäft in mehrere kleinere Barzahlungen aufgeteilt wird. Gehören mehrere Zahlungen wirtschaftlich zu demselben Geschäft, werden sie zusammengerechnet. Einzelne EU-Staaten können außerdem strengere Grenzen festlegen.

Schon ab 3.000 Euro können zusätzliche Identitätsprüfungen erforderlich sein. Das betrifft bestimmte gelegentliche Bargeschäfte und Unternehmen, die den entsprechenden Geldwäschevorschriften unterliegen.

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Ab 3.000 Euro kann ein Ausweis fällig werden

Eine Barzahlung ab 3.000 Euro ist damit aber nicht automatisch verboten. Auch wird nicht jeder Händler bei jedem Einkauf zwangsläufig einen Ausweis verlangen müssen.

Für private Verkäufe gilt eine Ausnahme, wenn beide Seiten als Privatpersonen und nicht im Rahmen einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln. Ein gebrauchtes Auto kann daher unter diesen Voraussetzungen weiterhin für mehr als 10.000 Euro bar verkauft werden.

Auch größere Bargeldeinzahlungen auf das eigene Bankkonto sind nicht grundsätzlich verboten. Banken können allerdings Nachweise zur Herkunft des Geldes verlangen. Die neue Obergrenze bedeutet somit nicht, dass Bargeld insgesamt abgeschafft wird. Sie setzt vielmehr eine Grenze für bestimmte Zahlungen im gewerblichen Bereich.