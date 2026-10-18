Dieser Irrtum kann Autofahrer teuer zu stehen kommen

Viele Autofahrer verbinden die Winterreifenpflicht mit einem fixen Zeitraum. Tatsächlich kommt es bei Pkw bis 3,5 Tonnen in Österreich auf die Fahrbahnverhältnisse an.
Zwischen 1. November und 15. April müssen bei winterlichen Bedingungen geeignete Reifen montiert sein. Auf trockenen Straßen gilt die Pflicht nicht automatisch allein wegen des Kalenders.
Sobald Schnee, Schneematsch oder Eis die Fahrbahn prägen, müssen Lenker entsprechend ausgerüstet sein.
Wer die Vorschriften missachtet, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Kommt es zu einem Unfall, können weitere Folgen dazukommen.
Auch Schneeketten sind kein allgemeiner Ersatz für Winterreifen unter allen Bedingungen. Welche Ausrüstung notwendig ist, hängt vom Fahrzeugtyp und der konkreten Situation ab.
Gerade bei längeren Fahrten in alpine Regionen lohnt es sich deshalb, die Ausrüstung rechtzeitig zu prüfen.
Die Regeln sollen verhindern, dass Fahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ungeeigneter Bereifung unterwegs sind.
Wer erst bei Schneefall reagiert, riskiert nicht nur Probleme mit dem Gesetz, sondern auch unnötige Gefahren auf der Straße.