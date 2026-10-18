i Winterreifen sind im Winter nicht unter allen Bedingungen gesetzlich vorgeschrieben. Entscheidend ist, wie die Straße aussieht. iStock / Getty Images / Jan Nevidal Nicht das Datum entscheidet Dieser Irrtum kann Autofahrer teuer zu stehen kommen Das Datum allein sagt nicht, ob du Winterreifen brauchst. Für Autofahrer zählt eine wichtige Unterscheidung, die viele Menschen nicht kennen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Autofahrer verbinden die Winterreifenpflicht mit einem fixen Zeitraum. Tatsächlich kommt es bei Pkw bis 3,5 Tonnen in Österreich auf die Fahrbahnverhältnisse an.

Zwischen 1. November und 15. April müssen bei winterlichen Bedingungen geeignete Reifen montiert sein. Auf trockenen Straßen gilt die Pflicht nicht automatisch allein wegen des Kalenders.

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Sobald Schnee, Schneematsch oder Eis die Fahrbahn prägen, müssen Lenker entsprechend ausgerüstet sein.

Wer die Vorschriften missachtet, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Kommt es zu einem Unfall, können weitere Folgen dazukommen.

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Schneeketten sind kein Ersatz für Winterreifen

Auch Schneeketten sind kein allgemeiner Ersatz für Winterreifen unter allen Bedingungen. Welche Ausrüstung notwendig ist, hängt vom Fahrzeugtyp und der konkreten Situation ab.

Gerade bei längeren Fahrten in alpine Regionen lohnt es sich deshalb, die Ausrüstung rechtzeitig zu prüfen.

Die Regeln sollen verhindern, dass Fahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ungeeigneter Bereifung unterwegs sind.

Wer erst bei Schneefall reagiert, riskiert nicht nur Probleme mit dem Gesetz, sondern auch unnötige Gefahren auf der Straße.