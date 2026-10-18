i Viele Fenster bieten mehr als die üblichen Öffnungsstellungen. Eine davon ist praktisch, aber nicht für jede Situation geeignet. iStock / Getty Images / Bjoern Wylezich Ein Dreh am Fenstergriff Der 45-Grad-Trick am Fenster hat einen bitteren Haken Ein kleiner Dreh am Fenstergriff kann für frische Luft sorgen. Die Einstellung hat allerdings auch einen entscheidenden Nachteil. Von Digital Heute 18.10.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fenster lassen sich nicht nur öffnen, schließen oder kippen. Bei manchen modernen Modellen gibt es eine weitere Möglichkeit: Wird der Griff auf etwa 45 Grad gestellt, kann sich der Fensterflügel wenige Millimeter öffnen.

Diese sogenannte Mikrolüftung ermöglicht einen kleinen, kontinuierlichen Luftaustausch. Die Einstellung kann laut dem Experten Norbert Endres in bestimmten Situationen nützlich sein.

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In Schlafräumen kann sie beispielsweise dazu beitragen, den Kohlendioxidgehalt der Raumluft zu senken.

Auch bei Feuchtigkeitsproblemen in der Küche oder bei Unterdruck durch eine Dunstabzugshaube kann ein geringer Luftaustausch helfen.

Nicht einfach am Griff drehen

Allerdings ist die Funktion nicht bei jedem Fenster vorhanden. Ob sie genutzt werden kann, hängt vom jeweiligen Beschlag und Modell ab. Der Griff sollte deshalb nicht ohne Blick in die Herstellerhinweise in eine ungewohnte Position gebracht werden.

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Noch wichtiger ist die Sicherheit. Endres warnt laut Utopia, dass Fenster in dieser Stellung aus Sicht des Einbruchschutzes als offen gelten. Sie bieten damit nicht denselben Schutz wie ein vollständig geschlossenes Fenster.

Wer das Haus verlässt oder nachts bei Abwesenheit kein Risiko eingehen will, sollte das Fenster daher vollständig schließen. Die Mikrolüftung ist keine sichere Alternative zum geschlossenen Fenster.

Auch ersetzt ein kleiner Lüftungsspalt nicht in jeder Situation das gezielte Lüften. Wie schnell Feuchtigkeit und verbrauchte Luft abgeführt werden, hängt unter anderem von Raumgröße, Luftaustausch und äußeren Bedingungen ab.