i Regentropfen auf Fenster pixabay.com Günstiger Haushaltstrick So werden Fenster und Duschkabinen streifenfrei Vergiss teure Spezialreiniger: Mit nur drei Zutaten aus der Küche bekommst du Glasflächen blitzblank und streifenfrei - ohne viel Aufwand. Von Technik Heute 11.10.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für fast jeden Bereich im Haushalt gibt es spezielle Reinigungsmittel, die eine einfache Handhabung und anhaltende Sauberkeit versprechen. Doch diese Spezialprodukte sind oft nicht besser als herkömmliche Mittel - kosten aber deutlich mehr Geld.

Dabei liegt ein effektiver Glasreiniger bereits in deiner Küche versteckt. Alles, was du brauchst, sind drei simple Zutaten, die du wahrscheinlich sowieso zu Hause hast.

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Das einfache Rezept

Laut CHIP brauchst du nur eine Sprühflasche und folgende Zutaten: 2 Liter Wasser, einen kleinen Spritzer Klarspüler und einen kleinen Spritzer haushaltsübliches Spülmittel. Alles zusammenmischen - fertig ist der DIY-Glasreiniger.

Das Spülmittel entfernt dabei zuverlässig den Schmutz, während der Klarspüler für einen besonderen Effekt sorgt: Er legt eine Art Schutzfilm auf das Glas, der wie eine Imprägnierung wirkt.

Doppelter Nutzen

Durch diesen Schutzfilm perlen Schmutz und Regen einfach ab. Das bedeutet: Du musst weniger oft putzen, weil die Glasflächen länger sauber bleiben.

Das Beste daran: Die gleiche Mischung eignet sich nicht nur für Fenster, sondern auch für die Duschkabine. Dort kämpfst du oft mit lästigen Kalkflecken und Wasserrändern - auch die lassen sich damit im Handumdrehen entfernen.

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Mit diesem günstigen Hausmittel sparst du also nicht nur Geld, sondern auch Zeit bei der Reinigung.