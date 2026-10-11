StartseiteLifeTechnik
Regentropfen auf Fenster
Regentropfen auf Fenster
pixabay.com
Günstiger Haushaltstrick

So werden Fenster und Duschkabinen streifenfrei

Vergiss teure Spezialreiniger: Mit nur drei Zutaten aus der Küche bekommst du Glasflächen blitzblank und streifenfrei - ohne viel Aufwand.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 15:08
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Für fast jeden Bereich im Haushalt gibt es spezielle Reinigungsmittel, die eine einfache Handhabung und anhaltende Sauberkeit versprechen. Doch diese Spezialprodukte sind oft nicht besser als herkömmliche Mittel - kosten aber deutlich mehr Geld.

Dabei liegt ein effektiver Glasreiniger bereits in deiner Küche versteckt. Alles, was du brauchst, sind drei simple Zutaten, die du wahrscheinlich sowieso zu Hause hast.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das einfache Rezept

Laut CHIP brauchst du nur eine Sprühflasche und folgende Zutaten: 2 Liter Wasser, einen kleinen Spritzer Klarspüler und einen kleinen Spritzer haushaltsübliches Spülmittel. Alles zusammenmischen - fertig ist der DIY-Glasreiniger.

Das Spülmittel entfernt dabei zuverlässig den Schmutz, während der Klarspüler für einen besonderen Effekt sorgt: Er legt eine Art Schutzfilm auf das Glas, der wie eine Imprägnierung wirkt.

Doppelter Nutzen

Durch diesen Schutzfilm perlen Schmutz und Regen einfach ab. Das bedeutet: Du musst weniger oft putzen, weil die Glasflächen länger sauber bleiben.

Auch interessant

Die Waschmaschine läuft ewig? Dann machst du DAS falsch
Darum gehört Natron rund um dein Klo
Dieser Trick hält deine Küchenschränke sauber

Das Beste daran: Die gleiche Mischung eignet sich nicht nur für Fenster, sondern auch für die Duschkabine. Dort kämpfst du oft mit lästigen Kalkflecken und Wasserrändern - auch die lassen sich damit im Handumdrehen entfernen.

Mit diesem günstigen Hausmittel sparst du also nicht nur Geld, sondern auch Zeit bei der Reinigung.

tec,11.10.2026, 15:08
Mehr zum Thema
DIYTippsHygieneSauber
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote