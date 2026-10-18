i Wer Behördenwege für Angehörige erledigt, sollte dafür nicht einfach deren Zugangsdaten verwenden. Digitale Vollmachten bieten einen anderen Weg. Heute Amtswege für Angehörige ID-Austria-Warnung – Nicht mit fremden Daten einloggen Die ID Austria kann auch bei Vertretungen helfen. Dabei bleibt erkennbar, wer einen digitalen Vorgang tatsächlich ausführt. Von Digital Heute 18.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer für Angehörige einen Behördenweg erledigen möchte, braucht dafür bei unterstützten Online-Diensten eine entsprechende Berechtigung.

Mit digitalen Vollmachten können Nutzer ihre eigene ID Austria verwenden und nachweisen, dass sie für eine andere Person handeln dürfen.

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Der Unterschied ist wesentlich: Die bevollmächtigte Person meldet sich nicht als jemand anderer an.

Stattdessen bleibt ihre eigene Identität erkennbar, während die Vollmacht die erlaubte Vertretung dokumentiert.

Für Unternehmen gelten eigene Möglichkeiten

Über den Dienst "Meine Vollmachten" können Berechtigungen zwischen Privatpersonen laut dem Ausgangsbericht verwaltet werden.

So stellt man auf die Vollversion von ID Austria um i ?

Für Unternehmen gelten eigene Möglichkeiten, darunter gesetzliche Vertretungen und Vollmachten über das Unternehmensserviceportal.

Nicht jeder digitale Amtsweg lässt sich damit automatisch für eine andere Person erledigen. Entscheidend ist, ob der betreffende Dienst Vertretungen unterstützt und die erforderliche Berechtigung vorliegt.

Wer eine bestimmte Angelegenheit online erledigen will, sollte deshalb vorab prüfen, welche Vollmacht dafür benötigt wird.