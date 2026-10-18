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Wer Behördenwege für Angehörige erledigt, sollte dafür nicht einfach deren Zugangsdaten verwenden. Digitale Vollmachten bieten einen anderen Weg.
Wer Behördenwege für Angehörige erledigt, sollte dafür nicht einfach deren Zugangsdaten verwenden. Digitale Vollmachten bieten einen anderen Weg.
Heute
Amtswege für Angehörige

ID-Austria-Warnung – Nicht mit fremden Daten einloggen

Die ID Austria kann auch bei Vertretungen helfen. Dabei bleibt erkennbar, wer einen digitalen Vorgang tatsächlich ausführt.
Von Digital Heute
18.10.2026, 22:00
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Wer für Angehörige einen Behördenweg erledigen möchte, braucht dafür bei unterstützten Online-Diensten eine entsprechende Berechtigung.

Bürgermeister deckt brisante Lücke in ID Austria auf

Mit digitalen Vollmachten können Nutzer ihre eigene ID Austria verwenden und nachweisen, dass sie für eine andere Person handeln dürfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der Unterschied ist wesentlich: Die bevollmächtigte Person meldet sich nicht als jemand anderer an.

Stattdessen bleibt ihre eigene Identität erkennbar, während die Vollmacht die erlaubte Vertretung dokumentiert.

Für Unternehmen gelten eigene Möglichkeiten

Über den Dienst "Meine Vollmachten" können Berechtigungen zwischen Privatpersonen laut dem Ausgangsbericht verwaltet werden.

Für Unternehmen gelten eigene Möglichkeiten, darunter gesetzliche Vertretungen und Vollmachten über das Unternehmensserviceportal.

Nicht jeder digitale Amtsweg lässt sich damit automatisch für eine andere Person erledigen. Entscheidend ist, ob der betreffende Dienst Vertretungen unterstützt und die erforderliche Berechtigung vorliegt.

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Wer eine bestimmte Angelegenheit online erledigen will, sollte deshalb vorab prüfen, welche Vollmacht dafür benötigt wird.

red, 18.10.2026, 22:00
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