Startseite Life Digital
Wer online Angelegenheiten für Angehörige oder Unternehmen erledigen will, kann dafür digitale Vollmachten nutzen. Die Möglichkeiten hängen vom jeweiligen Dienst ab.
Wer online Angelegenheiten für Angehörige oder Unternehmen erledigen will, kann dafür digitale Vollmachten nutzen. Die Möglichkeiten hängen vom jeweiligen Dienst ab.
Roman Palman
Auch für Angehörige handeln

Diese neue Funktion der ID Austria solltest du kennen

Mit der digitalen Identität lassen sich bestimmte Amtswege auch für andere Personen erledigen. Dafür braucht es die passende Berechtigung.
Von Digital Heute
18.10.2026, 21:50
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit der ID Austria können Nutzer nicht nur ihre eigene Identität bei digitalen Amtswegen nachweisen. Mit einer passenden Vollmacht lassen sich bestimmte Vorgänge auch für Angehörige oder Unternehmen erledigen.

Bürgermeister deckt brisante Lücke in ID Austria auf

Die bevollmächtigte Person verwendet dafür ihre eigene digitale Identität und muss sich nicht mit den Zugangsdaten eines anderen Menschen anmelden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die digitale Vollmacht ergänzt die Identitätsprüfung um die Information, für wen jemand handeln darf. Ob eine Vertretung möglich ist, hängt davon ab, welcher Online-Dienst genutzt wird und welche Berechtigung erfordert wird.

Für Vollmachten zwischen Privatpersonen gibt es den Dienst "Meine Vollmachten". Dort können Berechtigungen erteilt, eingesehen und bei Bedarf widerrufen werden.

Es benötigen sowohl die Person, die eine Vollmacht erteilt, als auch die bevollmächtigte Person dafür eine ID Austria oder eine entsprechende elektronische Identität eines anderen EU-Mitgliedstaats.

Auch die digitale Vertretung von Unternehmen ist möglich. Dabei wird zwischen gesetzlichen Vertretungen, die sich aus entsprechenden Registereinträgen ergeben, und eigens erteilten Vollmachten unterschieden. Letztere können über das Unternehmensserviceportal verwaltet werden.

Zum Einsatz kommen digitale Vollmachten bereits bei ausgewählten Angeboten wie ELGA, JustizOnline, bestimmten Sozialversicherungsdiensten, der elektronischen Zustellung und Services der Agrarmarkt Austria. Allerdings unterstützt nicht jeder digitale Amtsweg automatisch eine Vertretung.

Auch interessant

Achtung, diese ID-Austria-SMS darfst du niemals öffnen
Große Änderung bei ID Austria betrifft alle Nutzer
ID Austria: Neue Hotline wegen riesiger Nachfrage

Das Prinzip soll nachvollziehbar machen, wer einen Vorgang ausführt und auf welcher Grundlage das geschieht. Die eigene Identität bleibt sichtbar, während die Vollmacht die Berechtigung zur Vertretung nachweist.

red, 18.10.2026, 21:50
Mehr zum Thema
ID Austria Digitales Amt Österreich

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote