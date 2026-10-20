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US-Präsident <strong>Donald Trump</strong> ruft Frankreich dazu auf, die Grenzen zu schließen.
US-Präsident Donald Trump ruft Frankreich dazu auf, die Grenzen zu schließen.
REUTERS/Jonathan Ernst
Nach Krawallen

Trump fordert Grenzschließung in Frankreich

Nach schweren Ausschreitungen am Wochenende ruft Trump Frankreich dazu auf, die Grenzen zu schließen. "Die Migranten haben übernommen", sagt er.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 08:30
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Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Am Wochenende kam es zu schweren Ausschreitungen mit Plünderungen und Brandstiftung.

US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend auf die Gewalt. "Die Migranten haben Frankreich übernommen. Sie müssen die Grenzen schließen, schnell!", schrieb er auf Truth Social.

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Die französische Regierung greift zu drastischen Maßnahmen, wie die New York Post berichtet. Premierminister Sébastien Lecornu ordnete "sehr begrenzte" und "lokale" Ausgangssperren an.

Innenminister wollte zurücktreten

"Am Samstag wurde trotz der schweren Gewalt und der enormen Sachschäden niemand getötet; das ist ein Wunder", sagte Lecornu. In der Hafenstadt Marseille wurden Versammlungen zwischen 12 und 20 Uhr verboten.

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Innenminister Laurent Nuñez bot nach den Ausschreitungen seinen Rücktritt an.

Präsident Emmanuel Macron bat ihn jedoch zu bleiben, "angesichts der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Führung der Sicherheitskräfte im aktuellen Kontext".

Nuñez gab zu, dass die Behörden in einigen Großstädten "offensichtlich" die Kontrolle verloren hätten. "Man kann den Ladenbesitzern nicht in die Augen schauen, wenn Hunderte von Geschäften geplündert wurden", sagte er.

red, 20.10.2026, 08:30
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