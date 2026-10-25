i Airbnb-Gäste müssen keine Reinigungsarbeiten mehr übernehmen. IMAGO/Rüdiger Wölk Ab November 2026 Neue Airbnb-Regeln: Das müssen Gäste nicht mehr machen Airbnb führt strengere Regeln ein: Aufwendige Aufgaben wie Bett abziehen oder Abfall entsorgen dürfen Hosts künftig nicht mehr von Gästen verlangen. Von Heute Life 25.10.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer eine Ferienwohnung über Airbnb bucht, musste bisher oft zum Abschied eine lange Liste mit Aufgaben abarbeiten: Bett abziehen, Geschirr abwaschen, Abfall zum Container bringen – das alles stand bei vielen Gastgebern auf dem Programm. Damit ist jetzt Schluss.

Neue Vorgaben für Hosts weltweit

Airbnb verschärft die Regeln für "Hausregeln und Aufgaben" von Hosts. Die neuen Vorgaben gelten ab 20. November 2026 weltweit für alle neuen Buchungen. Hosts dürfen damit künftig keine Aufgaben mehr verlangen, die erheblichen Aufwand oder Zeit kosten oder normalerweise von Reinigungskräften erledigt werden.

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Konkret ist es für Gastgeber nicht mehr erlaubt, Gäste zum Abziehen der Bettwäsche, Waschen und Wegräumen von Geschirr oder Entsorgen von Abfall außerhalb der Unterkunft zu verpflichten. Das Bringen von Flaschen zum Glascontainer oder zur Recyclingstation ist somit künftig untersagt. Kleine Aufgaben wie benutztes Geschirr im Spülbecken sammeln, Handtücher zusammenlegen oder Abfall in den vorgesehenen Behältern trennen bleiben jedoch erlaubt.

Regeln müssen vorab klar ersichtlich sein

Airbnb begründet die Änderung mit zahlreichen Beschwerden aus der Community. Die Plattform teilt mit, dass Hausregeln oft verwirrend und mühsam seien. Alle Regeln müssen künftig schon bei der Buchung in der entsprechenden Rubrik stehen. Zettel in der Unterkunft oder nachträgliche Nachrichten sind nicht mehr zulässig. Wer sich als Host nicht an die neuen Vorgaben hält, muss mit Konsequenzen wie Warnungen, einem Hinweis im Inserat oder einer schlechteren Sichtbarkeit rechnen.

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Die neue Regelung sorgt für Diskussionen. Während Gäste die Änderung begrüßen, sind Hosts wenig erfreut. Eine australische Gastgeberin befürchtet, dass viele Anbieter ihre Preise erhöhen müssen, um die Reinigungskosten zu decken. Dennoch hält Airbnb fest, dass nicht jede Aufforderung verboten ist: Bei lokaler Wasserknappheit dürfen Hosts etwa um kurze Duschen ersuchen, in Gebieten mit Bären um Abfall in sicheren Behältern zu entsorgen.