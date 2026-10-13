i Isabelle Castaing-Soulier ist Innenarchitektin, ihr Mann George kommt aus der Wirtschaft. Gemeinsam haben sie nun das "Belle & George" eröffnet. Helmut Graf Neueröffnung "Belle & Georg" Café oder Möbelhaus? Hier gibt's das Häferl zum Kaufen Mit einem speziellen Konzept warten zwei Wiener im "Belle & George" auf: In ihrem Café können Möbel und Geschirr erworben werden, Beratung inklusive. Von Yvonne Mresch 13.10.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich bei "Belle & George" in einen Sessel verliebt, kann ihn gleich mitnehmen. Isabelle und George Castaing-Soulier verbinden in ihrem neuen Wiener Lokal in der Porzellangasse 9 (Alsergrund) Kaffeehaus und Möbelgeschäft. Und verkaufen dabei praktisch alles, was den Gästen unterkommt.

"Wir wollten etwas Lebendiges"

Die skurrile Idee kam dem Ehepaar 2025. "Ich bin Innenarchitektin, war aber unzufrieden und wollte etwas mit mehr Sinn machen", erinnert sich die 36-jährige. Ihr Mann (35) arbeitete in der Wirtschaft, auch er war nicht glücklich. "Wir wollten eigene Möbel entwerfen, aber wussten nicht, wie wir sie am Besten präsentieren können. Sie sind hochwertig und haben auch einen höheren Preis, man muss sie anfassen können Ich mag Showrooms aber nicht besonders, weil man sich immer beobachtet fühlt", so die Unternehmerin. "Wir wollten etwas Lebendiges, einen Ort, der viele Sachen vereint."

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Gemeinsam eröffnete das französisch-italienisch-österreichische Paar schließlich das "Belle & George", angelehnt an ihre Namen. Das Konzept: Kunden können Kaffee trinken und französische Süßspeisen (Croissant, Pain au Chocolat,...) essen und gleichzeitig durch die Produkte stöbern, die im Laden ausgestellt sind – vom Glas bis zum Sofa. Bei Interesse gibt es einen Stock höher einen Ausstellungsraum, in dem Beratung stattfinden kann und weitere Produkte begutachtet werden können. Kurz: Alles, auf oder mit dem man isst und trinkt kann erworben werden.

Möbel und Essen im "Belle & George" i ?

Croissant mit Beratung

Dabei hat das Paar einen strengen Vorsatz: Alle Produkte sind "made in Europe" und aus langlebigen Materialien. "Bei Kleidung ist es schon angekommen, dass man darauf achtet, wo es herkommt und wie es produziert ist", so die Chefin. "Aber bei Möbel ist es oft nicht einmal angeschrieben. Wir wollen zeigen, dass es Sachen aus guter Qualität gibt, die gar nicht so weit weg gemacht werden."

Die Süßspeisen im Café kommen übrigens aus der französischen Bäckerei "Parémi", die von Isabelle's Bruder geführt wird. "Wir haben hier nur eine kleine Auswahl, aber uns ist wichtig, dass alles frisch ist. Morgens werden die Croissants hier gegärt und es riecht im ganzen Café", schmunzelt Castaing-Soulier. "Dann essen die Leute ein Croissant und schauen sich um. So kommt man ins Gespräch." Zu trinken gibt es Limonaden, Weine aus Frankreich, Italien und Österreich, Matcha und natürlich jede Menge Kaffee.

Auf die Gespräche mit den Kunden legen die beiden großen Wert: "Ich bin vor Ort, habe alle Muster hinten und die Beratung ist mir sehr wichtig", so die Inhaberin. Auch ihre eigene Kollektion stellen Isabelle und George Castaing-Soulier in ihrem Geschäft aus – eine Tischkollektion aus Massivholz und Stein. "Das Ziel ist, dass wir sie noch weiter ausbauen."

Das "Belle & George" hat Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet – montags nur auf Termin.