i Dieser Campingplatz direkt am schwedischen See Orsasjön steht samt Ausstattung für rund 539.000 Euro zum Verkauf. www.camping-te-koop.com Auswandern nach Schweden Campingplatz direkt am See steht zum Verkauf Ein Campingplatz in Schweden steht samt Ausstattung zum Verkauf. Wer auswandern will, kann sich hier einen besonderen Traum erfüllen. Von Heute Life 06.10.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal raus aus Österreich, hinein in die schwedische Natur? Für Menschen mit entsprechendem Kapital könnte sich jetzt eine ungewöhnliche Gelegenheit auftun: In Våmhus in der Region Dalarna steht ein kompletter Campingplatz samt direktem Seezugang zum Verkauf.

Der Preis: rund 539.000 Euro. Dafür gibt es nicht nur das 1,51 Hektar große Grundstück am See Orsasjön, sondern auch die vorhandene Ausstattung, wie es auf dem niederländischen Portal "Camping-te-Koop" heißt. Zum Campingplatz gehören insgesamt 65 Stellplätze, ein kleiner Strand und zahlreiche Einrichtungen für Urlaubsgäste.

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Betreiber geben nach vier Jahren wieder auf

Dabei wurde der Campingplatz erst im Jahr 2022 von den jetzigen Betreibern, einem niederländischen Paar, übernommen. Im Inserat schreiben sie, sie würden den Platz "schweren Herzens" verkaufen. Man habe ihn mit viel Liebe und Sorgfalt aufgebaut.

Die Lage könnte für Campingfans attraktiv sein: Die Kleinstadt Mora liegt in der Nähe, ebenso das Wintersportgebiet Orsa Grönklitt.

Was Käufer für ihr Geld bekommen

Das Angebot ist deutlich umfangreicher als eine einfache Wiese mit Stellplätzen. Zum Campingplatz gehören 48 Stromanschlüsse, acht Ferienhütten und zwei voll ausgestattete Glamping-Zelte.

Auch die Infrastruktur für Gäste ist vorhanden. Ein 2022 modernisiertes Servicehaus verfügt über acht Duschen, sechs WCs, eine Waschküche und eine Gästeküche.

Dazu kommen Rezeption, Kiosk und Restaurantküche. Für Familien gibt es einen Spielplatz. Vier Ladestationen für Elektroautos sowie sechs Kanus und zwei SUPs gehören ebenfalls zum Bestand.

Wintertauglich gemacht

Auch für die kalte Jahreszeit wurde investiert. Servicehaus und Empfang wurden 2022 wintertauglich gemacht. Zum Umbau gehören unter anderem Dreifachverglasung, Wärmepumpe und Fußbodenheizung.

Wie viel mit dem Campingplatz tatsächlich verdient wird, bleibt eine entscheidende Frage. Laut Inserat können ernsthaft interessierte Käufer die Umsatzzahlen einsehen.

Auswandern inklusive eigenem Wohnhaus

Wer den Campingplatz nicht nur als Investment, sondern tatsächlich als neuen Lebensmittelpunkt betrachtet, könnte sogar gleich in Schweden bleiben. Ein separates Wohnhaus im rund fünf Minuten entfernten Våmhus wird laut "Manners.nl" ebenfalls angeboten. Der Preis dafür soll bei umgerechnet rund 200.000 Euro liegen.

Damit würde aus dem Campingplatz-Kauf ein deutlich größeres Auswanderungsprojekt: knapp 740.000 Euro für Betrieb und Wohnhaus – bevor weitere Kosten für Kauf, Finanzierung, Steuern und den laufenden Betrieb dazukommen.

Natur pur – aber der Winter hat es in sich

Schweden lockt Auswanderer vor allem mit viel Natur, vergleichsweise günstigen Immobilien außerhalb der Ballungsräume und einer hohen Lebensqualität. Gleichzeitig bringt das Leben abseits der großen Städte Herausforderungen mit sich.

Die Winter sind lang und dunkel. Wer weit im Norden lebt, muss sich im Dezember auf sehr kurze Tageslichtphasen einstellen. Auch die Mehrwertsteuer liegt mit 25 Prozent über dem österreichischen Niveau. Und wer beruflich auf ein Leben außerhalb größerer Städte setzt, braucht laut "Naturleben Schweden" mitunter Geduld – insbesondere ohne Schwedischkenntnisse.