i Stinkwanzen suchen im Herbst Schutz im Haus. Pexels/Erik Karits (Symbolbild) Gestank im Anflug Stinkwanze entdeckt? Finger weg von diesen 3 Methoden Du hörst plötzlich ein lautes Brummen – und da sitzt sie schon an der Wand. Bei einer Stinkwanze solltest du jetzt bloß nicht falsch reagieren. Von Heute Life 06.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du liegst abends gemütlich auf der Couch, als plötzlich dieses erstaunlich laute Brummen durchs Wohnzimmer zieht. Kurz darauf sitzt der Übeltäter an der Wand: eine Stinkwanze. Und spätestens jetzt solltest du gut überlegen, wie du den ungebetenen Gast wieder loswirst. Denn eine falsche Bewegung – und der Name des kleinen Krabblers wird ziemlich schnell zum Programm.

Gefährlich sind die kleinen Brummer nicht

So unangenehm ihr Auftauchen sein mag: Angst musst du vor einer Stinkwanze nicht haben. Die Tiere stechen oder beißen Menschen nicht und gelten auch nicht als Überträger von Krankheiten.

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Ihr ziemlich effektiver Abwehrmechanismus macht eine Begegnung trotzdem wenig erfreulich. Fühlt sich die Wanze bedroht, kann sie ein intensiv riechendes Sekret absondern. Und genau deshalb solltest du bei der Entfernung nicht einfach drauflosgehen. Drei vermeintlich schnelle Lösungen können das Problem sogar verschlimmern.

1 Die Stinkwanze zerdrücken Der erste Reflex ist bei einem Insekt schnell da: Taschentuch nehmen und zudrücken. Bei einer Stinkwanze ist das allerdings eine besonders schlechte Idee . Wird das Tier zerquetscht oder stark bedrängt, kann sein Abwehrsekret freigesetzt werden.

2 Zum Staubsauger greifen Auch der Staubsauger wirkt zunächst wie die bequemste Lösung. Einsaugen, fertig – theoretisch zumindest. Denn auch im Staubsauger kann die gestresste Wanze ihr Sekret abgeben. Durch den Luftstrom kann sich der unangenehme Geruch anschließend bemerkbar machen. Der schnelle Griff zum Saugrohr kann damit aus einem kleinen Besucher ein ziemlich geruchsintensives Problem machen.

3 Mit Insektenspray dagegen vorgehen Für eine einzelne Stinkwanze brauchst du auch nicht gleich die chemische Keule auszupacken. Insektengifte belasten unnötig die Raumluft , obwohl sich das Tier wesentlich einfacher und schonender entfernen lässt. Die bessere Lösung steht wahrscheinlich ohnehin in deinem Küchenschrank.

So wirst du die Stinkwanze wieder los

Nimm ein Glas und stülpe es vorsichtig über die Wanze. Anschließend schiebst du langsam ein stabiles Blatt Papier oder ein Stück dünne Pappe zwischen Glas und Untergrund. Jetzt kannst du das Tier nach draußen bringen, ohne es dabei unnötig zu reizen.

Danach das Fenster am besten wieder schließen – schließlich soll dein eben hinausbeförderter Gast nicht gleich die nächste Runde drehen.