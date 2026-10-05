Diese Zimmerpflanzen sorgen für echte Gänsehaut

Halloween muss nicht nach Plastik, Kunstblut und grell-orangefarbenen Kürbissen aussehen. Wer es stilvoller – und trotzdem ordentlich gruselig – mag, sollte einen Blick auf die eigene Fensterbank werfen.
Denn manche Zimmerpflanzen bringen den Halloween-Faktor bereits von Natur aus mit. Schwarze Blätter, bizarre Blüten, ungewöhnliche Formen und sogar ein Duft nach Aas machen aus gewöhnlichen Gewächsen echte Hingucker.
Damit die Pflanzen ihre Wirkung entfalten, braucht es gar nicht viel. Gedämpfte Beleuchtung, ein paar Spinnennetze oder kleine Fledermaus-Anhänger reichen oft schon aus.
Wichtig ist, die Pflanzen nicht mit schwerer Dekoration zu belasten. Leichte, leicht entfernbare Elemente wie Watte oder dünne Spinnennetze lassen sich nach der Party wieder problemlos entfernen.
Und natürlich dürfen auch klassische Halloween-Elemente ihren Platz behalten - so lange sie mit den Pflanzen harmonieren: Ein geschnitzter Kürbis, ein paar Spinnen oder ein Totenkopf ergänzen die ungewöhnlichen Pflanzen perfekt.