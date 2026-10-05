i Manche Zimmerpflanze verwandeln die Wohnung mit wenig Aufwand in eine stilvolle Halloween-Kulisse. iStock/ Lisa_Nunikyan Halloween mal anders Diese Zimmerpflanzen sorgen für echte Gänsehaut Vergiss Kürbisse und Plastik-Spinnen: Diese fünf Zimmerpflanzen verwandeln deine Wohnung ganz natürlich in eine schaurige Halloween-Kulisse. Von Heute Life 05.10.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween muss nicht nach Plastik, Kunstblut und grell-orangefarbenen Kürbissen aussehen. Wer es stilvoller – und trotzdem ordentlich gruselig – mag, sollte einen Blick auf die eigene Fensterbank werfen.

Denn manche Zimmerpflanzen bringen den Halloween-Faktor bereits von Natur aus mit. Schwarze Blätter, bizarre Blüten, ungewöhnliche Formen und sogar ein Duft nach Aas machen aus gewöhnlichen Gewächsen echte Hingucker.

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Diese Pflanzen lehren dich das Gruseln

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So wird die Fensterbank zur Gruselzone

Damit die Pflanzen ihre Wirkung entfalten, braucht es gar nicht viel. Gedämpfte Beleuchtung, ein paar Spinnennetze oder kleine Fledermaus-Anhänger reichen oft schon aus.

Wichtig ist, die Pflanzen nicht mit schwerer Dekoration zu belasten. Leichte, leicht entfernbare Elemente wie Watte oder dünne Spinnennetze lassen sich nach der Party wieder problemlos entfernen.

Und natürlich dürfen auch klassische Halloween-Elemente ihren Platz behalten - so lange sie mit den Pflanzen harmonieren: Ein geschnitzter Kürbis, ein paar Spinnen oder ein Totenkopf ergänzen die ungewöhnlichen Pflanzen perfekt.