i Eine großzügige und moderne Ferienwohnung. Foto: Burgenland Tourismus / wearegiving gmbh Kleine leisten Großes im Bgld. Für Aktivurlauber und Erholungssuchende Das Haus Tyroller richtet sich vor allem an Urlaubsgäste, Familien und Ruhesuchende, die einen entspannten Aufenthalt im Seewinkel suchen. Von Heute Redaktion 02.10.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Das Haus Tyroller in Illmitz ist eine liebevoll geführte Ferienwohnung im Herzen des Seewinkels und bietet seinen Gästen eine ideale Kombination aus Erholung, Komfort und Naturerlebnis.

Die großzügige und modern ausgestattete Ferienwohnung bietet ausreichend Platz für Familien und Erholungssuchende. Helle Wohnräume, eine voll ausgestattete Küche sowie gemütliche Schlafzimmer sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.

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Ein Balkon bzw. Gartenbereich lädt zum Entspannen ein und bietet die perfekte Möglichkeit, die ruhige Umgebung zu genießen. Durch die ausgezeichnete Lage am Rand von Illmitz ist es ein perfekter Ausgangspunkt für zahlreiche Freizeitaktivitäten.

Facts & Figures Das Haus Tyroller richtet sich vor allem an Urlaubsgäste, Familien und Ruhesuchende, die einen entspannten Aufenthalt in einer der schönsten Naturlandschaften Österreichs verbringen möchten. Adresse: Schellgasse 54, 7142 Illmitz, Telefon: +43 2175 24063, +43 664 45 89 491; Mail: [email protected], Info: www.tyroller.at

Naturliebhaber profitieren von der Nähe zum Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, der mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt begeistert. Ob Radfahren, Wandern oder Vogelbeobachtung - hier kommen Aktivurlauber voll auf ihre Kosten.