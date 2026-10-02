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Ein perfekter Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Touren.
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Foto: Rosa Tyroller
Kleine leisten Großes im Bgld.

Ein Rückzugsort zum Wohlfühlen

Das Südburgenland von seiner schönsten Seite in der geschmackvollen eingerichteten Unterkunft im Ferienhaus Weiß erleben.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
02.10.2026, 11:01
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Genießen Sie entspannte Urlaubstage  im Ferienhaus Weiß in Oberschützen: Auf 65 m2 finden bis zu vier Personen ausreichend Platz zum Wohlfühlen. Die geschmackvoll eingerichtete Unterkunft verfügt über eine voll ausgestattete Küche, ein gemütliches Wohnzimmer, ein separates Schlafzimmer sowie ein modernes Badezimmer.

WLAN, TV, Waschmaschine und viele weitere Annehmlichkeiten lassen es an nichts fehlen. Ein Highlight ist der liebevoll gestaltete Garten mit Naturschwimmteich und Zirbensauna. Auch Radfahrer und Wanderfreunde kommen auf ihre Kosten. Ideal für romantische Wochenenden, Familienurlaube oder eine Auszeit mit Freunden.

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Facts & Figures

Das Ferienhaus Weiß ist ein mit 5 Sternen ausgezeichnetes Ferienhaus, verbindet modernen Komfort mit einer ruhigen, naturnahen Lage und bietet beste Voraussetzungen für eine erholsame Auszeit. Adresse: Augasse 22, 7432 Oberschützen, Kontakt: Mobil: +43 664 406 3623 E-Mail: [email protected]

red,Akt. 02.10.2026, 11:05, 02.10.2026, 11:01
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