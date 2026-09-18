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Schöne Einrichtung, von einem der Zimmer auf Cottage Gols.
Schöne Einrichtung, von einem der Zimmer auf Cottage Gols.
Bild: Ria Korpan-Wenzl
Kleine leisten Großes Bgld

Ein besonderer Ort für Romantiker

Seit rund fünf Jahren begeistert das Cottage Gols seine Gäste als persönlicher Rückzugsort mit Charakter und besonderer Atmosphäre.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
18.09.2026, 04:00
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Eingebettet in den Weinort Gols, direkt an der Riede Baumgarten und auf einer sanften Anhöhe nahe dem Ortszentrum gelegen, verbindet das Cottage Ruhe mit idealer Lage.

Vor dem Haus lädt eine rund 60 m² große, südseitige Terrasse – umgeben von einem Naturgarten – dazu ein, die Sonne und die Weite der Landschaft zu genießen.

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Facts & Figures

Im Cottage Gols genießen Sie auch echte Herzlichkeit und die Authentizität der

Region. Das Cottage Gols bietet den perfekten Rahmen für entspannte Auszeit,

inspirierendes Arbeiten oder Tage voller Ruhe und Genuss. Info: Ria Korpan-Wenzl,

Baumgarten 18, 7122 Gols, Telefon: +43 680 334 21 03, www.domizil-gols.at

Der Garten ist zu dem von der Initiative Natur im Garten Burgenland zertifiziert und steht für naturnahe Gestaltung und nachhaltige Pflege.

red,21.09.2026, 11:28
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