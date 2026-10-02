i Produktion in Pöttelsdorf: 80 Prozent der Mitarbeiter kommen aus dem Burgenland. Foto: Seal Maker Kleine leisten Großes in Bgld. Seal Maker: Die familiären Werte als ein Erfolgsrezept In Pöttelsdorf werden seit über 30 Jahren qualitativ hochwertige Kunststoff- und Elastomerhalbzeuge, CNC-Drehmaschinen und Dichtungen hergestellt. Von Heute Redaktion 02.10.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seit der Gründung 1997 entwickelt sich das Unternehmen stetig weiter und zählt heute ein Netzwerk von Partnern aus 86 Ländern auf allen Kontinenten zum Kundenkreis.

Anfangs konzentrierte sich die Geschäftstätigkeit auf die Produktion und den Handel von Dichtungen und Halbzeugen zur Dichtungsherstellung. Seit den 2000er-Jahren entwickelt Seal Maker eigene CNC-Maschinensysteme für die Fertigung von Dichtungen.

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Offen für viele Kulturen und Branchen und innovativ

Im Herzen des Unternehmens schlägt die Leidenschaft für Lösungen der Dichtungsindustrie, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Inhaber und Gründer Johann Glocknitzer und seine Tochter Christina Glocknitzer stehen an der Spitze eines motivierten Teams, wo die Grundprinzipien und der familiäre Charakter des Unternehmens nicht verlorengehen.

Johann Glocknitzer und seine Tochter Christina Glocknitzer sind die CEOs. Foto: Seal Maker

Facts & Figures Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH ist ein weltweit agierender Hersteller von Kunststoff- und Elastomerhalbzeugen, CNC-Drehmaschinen und Dichtungen für sämtliche Industriebereiche. Man beschäftigt 145 Mitarbeiter weltweit (Tochtergesellschaften in Singapur und Shanghai), 126 davon im Burgenland. www.seal-maker.com

Ein Erfolgsfaktor ist die persönliche, freundliche und offene Haltung gegenüber anderen Kulturen; man pflegt starke, langfristige Beziehungen weltweit. Die Vielzahl von Branchen, aus denen die Kunden kommen, ermöglicht es, Best Practices und innovative Lösungen aus verschiedenen Märkten zu bündeln und maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Vorantreiben von Produktentwicklungen.