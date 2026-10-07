i Ein kleiner Hai wurde nur wenige Meter vom Strand von Lignano Sabbiadoro entfernt im seichten Wasser gefilmt. Screenshot Instagram/ lignanosabbiadoro Tierische Aufregung Hai-Alarm in Lignano: Räuber schwimmt direkt am Strand Vor Lignano tauchte jetzt plötzlich ein kleiner Hai im seichten Wasser auf. Ein Video der Begegnung sorgt im Netz für Aufregung. Von Heute Tierisch 07.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Urlauber und Badegäste im beliebten Badeort Lignano Sabbiadoro dürften diese Woche sicherheitshalber zweimal ins Wasser gesehen haben: Am 6. Oktober wurde vor der Küste ein kleiner Hai gefilmt, der nur wenige Meter vom Strand entfernt durch das seichte Wasser schwamm.

Die Aufnahmen wurden auf Social Media veröffentlicht – und sorgten prompt für zahlreiche Reaktionen.

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"Wärt ihr im Wasser geblieben?"

Der Verfasser des Instagram-Videos stellte seinen Followern eine durchaus provokante Frage: "Heute ein kleiner Hai in Lignano Sabbiadoro! Wärt ihr im Wasser geblieben oder wärt ihr davongelaufen?"

Die Antworten fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Während ein Nutzer ankündigte, das Wasser sofort verlassen zu haben, ergänzte ein anderer mit Augenzwinkern: "Nächstes Jahr wird er doppelt so groß." Viele freuen sich über den Besucher: "Wie schön!", ist oft zu in den Kommentaren zu lesen.

„Nächstes Jahr wird er doppelt so groß.“

Ein weiterer Kommentar dürfte die Stimmung vieler Badegäste ziemlich genau treffen: "So sorgt man dafür, dass ich ab jetzt nur noch voller Angst baden gehe."

Welche Haiart war es?

Welche Haiart tatsächlich auf dem Video zu sehen ist, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Auch eine konkrete Einschätzung zur Größe oder zum Verhalten des Tieres liegt nicht vor.

Für Aufregung sorgt vor allem die Nähe zum Strand. Der Hai bewegte sich offenbar in sehr flachem Wasser und damit deutlich näher an der Badeküste, als es viele Menschen bei einer solchen Begegnung erwarten würden.

Haie gehören zur Adria

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Grundsätzlich sind Haie in der Adria keine außergewöhnliche Erscheinung. In den Gewässern leben zahlreiche Hai- und Rochenarten. Viele dieser Arten sind allerdings selbst bedroht und stehen unter Schutz.