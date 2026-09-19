i Der Vorfall ereignete sich am Strand von Follonica. IMAGO/Depositphotos Schock beim Tauchen Alarm in Italien – Riesen-Hai taucht vor Bub (5) auf An einem italienischen Strand sorgte ein 500-Kilo-Hai für Aufregung. Das Tier wurde von einem Fünfjährigen im seichten Wasser entdeckt. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 22:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diesen Tauchgang wird ein Bub (5) wohl sein Leben lang nicht vergessen: Der Fünfjährige hielt sich gerade im seichten Wasser nahe dem italienischen Strand Follonica auf, als er plötzlich einem riesigen Hai in die Augen blickte, berichtet die "Krone".

Nicht nur beim Fünfjährigen löste das fast fünf Meter lange Tier einen Schock aus, auch die restlichen Gäste am Strand wurden in Aufruhr versetzt. Der Hai war zu dem Zeitpunkt als der Bub ihn fand allerdings schon tot.

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Schwierige Bergung

Die Bergung stellte die Küstenwache vor eine Herausforderung. Zwei Stunden brauchten sie, um das über 500 Kilogramm schwere Tier aus dem Wasser zu bekommen. Schlussendlich wurde der Hai mit einem Gabelstapler abtransportiert.

Woran das Tier starb, ist unklar. Es waren keine Verletzungen oder Verwesungsanzeichen ersichtlich. Laut Experten soll es sich um einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai gehandelt haben.

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Diese seltene Hai-Art lebt normalerweise im tieferen Meeresbereich und kommt nur gelegentlich in seichtere Gewässer. Mit Menschen hat der Stumpfnasen-Sechskiemerhai normalerweise keine Berührungspunkte. Tödliche Angriffe wurden bisher nicht dokumentiert.