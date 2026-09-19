Alarm in Italien – Riesen-Hai taucht vor Bub (5) auf

Diesen Tauchgang wird ein Bub (5) wohl sein Leben lang nicht vergessen: Der Fünfjährige hielt sich gerade im seichten Wasser nahe dem italienischen Strand Follonica auf, als er plötzlich einem riesigen Hai in die Augen blickte, berichtet die "Krone".
Nicht nur beim Fünfjährigen löste das fast fünf Meter lange Tier einen Schock aus, auch die restlichen Gäste am Strand wurden in Aufruhr versetzt. Der Hai war zu dem Zeitpunkt als der Bub ihn fand allerdings schon tot.
Die Bergung stellte die Küstenwache vor eine Herausforderung. Zwei Stunden brauchten sie, um das über 500 Kilogramm schwere Tier aus dem Wasser zu bekommen. Schlussendlich wurde der Hai mit einem Gabelstapler abtransportiert.
Woran das Tier starb, ist unklar. Es waren keine Verletzungen oder Verwesungsanzeichen ersichtlich. Laut Experten soll es sich um einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai gehandelt haben.
Diese seltene Hai-Art lebt normalerweise im tieferen Meeresbereich und kommt nur gelegentlich in seichtere Gewässer. Mit Menschen hat der Stumpfnasen-Sechskiemerhai normalerweise keine Berührungspunkte. Tödliche Angriffe wurden bisher nicht dokumentiert.