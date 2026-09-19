i Das Oktoberfest 2026 wurde am Samstag eröffnet. IMAGO/Xinhua Es dauerte keine vier Stunden Erster Wiesn-Gast erleidet Alkoholvergiftung Am Samstag öffnete das Münchner Oktoberfest 2026 seine Tore. Keine vier Stunden später kam es zur ersten Alkoholvergiftung. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

O’zapft is! Das Münchner Oktoberfest ging am Samstag in seine 191. Auflage. Tausende strömten zum Volksfest, welches um 12 Uhr von Oberbürgermeister Dominik Krause eröffnet wurde.

Bereits um 15.45 Uhr dürfte ein 19-Jähriger jedoch mehr als genug getrunken haben. Der junge Mann wurde mit einer Alkoholvergiftung behandelt, berichtet die "Bild". Demnach hätten seine Freunde den Rettungsdienst gerufen.

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Eine Flasche Wodka getrunken

Rettungskräfte hätten den 19-Jährigen auf einer Trage in das San-Lager auf der Wiesn gebracht. Dort habe man dem Festbesucher eine Infusion gelegt. Der Betroffene wurde von dem medizinischen Team gründlich durchgecheckt.

Laut seinen Freunden habe er "eine Flasche Wodka" getrunken. Nun muss der 19-jährige Wiesn-Besucher seinen Rausch auf der Sanitätsstation ausschlafen, hieß es gegenüber der deutschen Zeitung.

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Medizinisches Team gut vorbereitet

Die Sanitätsstation auf der Wiesn ist jedenfalls bestens ausgestattet. Gegenüber der "Bild" erklärte Julian Tanzer von der zuständigen Aicher Ambulanz Union, dass sich scheinbare Alkoholausfälle bereits als ernsthafte Notfälle wie einen Schlaganfall herausgestellt hätten.

Daher verfüge man über verschiedene Analysegeräte bis zu einem Computertomografen. In der Sanitätsstation sind zudem 430 Einsatzkräfte, darunter 36 Ärzte tätig. Im letzten Jahr mussten 7.158 Personen behandelt werden.