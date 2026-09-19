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Das Feuer brach in einem Pflegeheim aus.
Das Feuer brach in einem Pflegeheim aus.
APA-Images / AFP / ODD ANDERSEN
Feuerwehr im Großeinsatz

Flammeninferno in Pflegeheim – ein Toter, 25 Verletzte

Großeinsatz in Berlin! In einem Pflegeheim brach ein Feuer aus. Eine Person kam ums Leben, 25 weitere Menschen wurden verletzt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
19.09.2026, 20:10
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Schreckliche Szenen in der deutschen Bundeshauptstadt: Am Samstag wurde die Feuerwehr gegen 9.54 Uhr zu einem Pflegeheim im Stadtteil Kreuzberg alarmiert. Schnell entwickelte sich die Lage vor Ort zu einem Großeinsatz.

Insgesamt 157 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Wie die "Bild" berichtet, brach das Feuer im Zimmer eines Patienten aus, welches beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stand.

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Ursache unklar

Ein Übergreifen der Flammen auf den zweiten Stock des Gebäudes konnte verhindert werden, die Rauchentwicklung sei dennoch massiv gewesen. Am Ende kam eine Person ums Leben, 25 weitere Menschen wurden verletzt.

Alarmstufe 2! Mehrere Straßen in der Nacht gesperrt

Eine schwer verletzte Person musste reanimiert werden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich um das Pflegeheim wurde großräumig abgesperrt. Inzwischen habe man das Feuer unter Kontrolle bringen können. Die restlichen Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Wie genau es zu dem Brand kam, ist unklar.

red,19.09.2026, 20:10
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