i Das Feuer brach in einem Pflegeheim aus. APA-Images / AFP / ODD ANDERSEN Feuerwehr im Großeinsatz Flammeninferno in Pflegeheim – ein Toter, 25 Verletzte Großeinsatz in Berlin! In einem Pflegeheim brach ein Feuer aus. Eine Person kam ums Leben, 25 weitere Menschen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen in der deutschen Bundeshauptstadt: Am Samstag wurde die Feuerwehr gegen 9.54 Uhr zu einem Pflegeheim im Stadtteil Kreuzberg alarmiert. Schnell entwickelte sich die Lage vor Ort zu einem Großeinsatz.

Insgesamt 157 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Wie die "Bild" berichtet, brach das Feuer im Zimmer eines Patienten aus, welches beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stand.

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Ursache unklar

Ein Übergreifen der Flammen auf den zweiten Stock des Gebäudes konnte verhindert werden, die Rauchentwicklung sei dennoch massiv gewesen. Am Ende kam eine Person ums Leben, 25 weitere Menschen wurden verletzt.

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Eine schwer verletzte Person musste reanimiert werden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich um das Pflegeheim wurde großräumig abgesperrt. Inzwischen habe man das Feuer unter Kontrolle bringen können. Die restlichen Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Wie genau es zu dem Brand kam, ist unklar.