i Eva G. wurde von der Libyschen Armee in Empfang genommen. Media Office of the Eastern Libyan Forces [Libyan National Army]/Handout via REUTERS Außenministerium bestätigt Österreicherin nach 21 Monaten Geiselhaft befreit Nach mehr als 21 Monaten ist die in Niger entführte Österreicherin Eva G. wieder frei. Das Außenministerium bestätigte ihre Freilassung offiziell. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Nach mehr als 21 Monaten in Geiselhaft ist die im westafrikanischen Niger entführte Österreicherin Eva G. wieder in Freiheit. Das bestätigte das österreichische Außenministerium am Donnerstag (22. Oktober). Die Frau wurde noch am selben Tag von einem österreichischen Krisenteam in Empfang genommen.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zeigte sich über die Freilassung zutiefst erleichtert. "Wir alle sind sehr erleichtert, dass Eva G. nach mehr als 21 Monaten wieder in Freiheit ist. Für sie und ihre Familie war diese Zeit eine unvorstellbare Belastung", erklärte die Ministerin.

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Krisenstab arbeitete monatelang an Freilassung

Die Österreicherin war am 11. Jänner 2025 in Niger entführt worden. Seither liefen hinter den Kulissen intensive Bemühungen, um die Frau sicher aus der Geiselhaft zu befreien.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Entführung richtete das Außenministerium einen Krisenstab ein. Daran beteiligt waren auch das Verteidigungsministerium und das Innenressort. Zusätzlich wurde Botschafter Peter Launsky als Sonderbeauftragter des Bundeskanzlers eingeschaltet.

Österreich setzte bei den Verhandlungen vor allem auf internationale Zusammenarbeit. Insbesondere mit der Schweiz gab es einen engen Austausch. Auf mehreren diplomatischen Ebenen wurde über Monate hinweg an einer Lösung gearbeitet.

Meinl-Reisinger dankt allen Beteiligten

"Unsere intensiven diplomatischen Bemühungen um ihre Freilassung waren erfolgreich. Wir haben über viele Monate eng, diskret und vertrauensvoll mit unseren regionalen, europäischen und internationalen Partnern zusammengearbeitet. Diese gemeinsamen Anstrengungen haben sich ausgezahlt", betonte Meinl-Reisinger.

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Die Außenministerin bedankte sich ausdrücklich bei allen Beteiligten, darunter den internationalen Partnern, dem Sonderbeauftragten Peter Launsky sowie den Mitarbeitern des Außen- und Verteidigungsministeriums.

"Heute ist ein besonderer Tag"

Die Befreiung sei das Ergebnis eines langen, komplexen und hochsensiblen diplomatischen Prozesses gewesen. Oberste Priorität habe dabei stets die Sicherheit der entführten Österreicherin gehabt.

"Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher steht für uns an erster Stelle. Heute ist ein besonderer Tag, der uns alle bewegt", so Meinl-Reisinger. Nach 649 Tagen seit ihrer Entführung ist Eva G. damit wieder frei. Zu den genauen Umständen ihrer Freilassung machte das Außenministerium vorerst keine näheren Angaben.