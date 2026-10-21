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Die beiden Frauen waren im Niger entführt und festgehalten worden.
Die beiden Frauen waren im Niger entführt und festgehalten worden.
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2025 in Agadez entführt

Wienerin nach 18 Monaten Geiselhaft endlich frei

Mehr als eineinhalb Jahre waren eine Österreicherin und eine Schweizerin im Niger in Geiselhaft. Nun sind die Frauen freigelassen worden.
Von Newsdesk Heute
21.10.2026, 22:35
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Nach mehr als eineinhalb Jahren in Gefangenschaft gibt es endlich gute Nachrichten für eine im Niger entführte Österreicherin. Die Wienerin ist von ihren Entführern freigelassen worden und gemeinsam mit einer ebenfalls zuvor entführten Schweizerin in der ostlibyschen Stadt Bengasi eingetroffen.

Claudia ist weg – wieder Auswanderin im Niger entführt

Nach Abschluss der notwendigen Formalitäten sollen beide Frauen an die Behörden ihrer Heimatländer übergeben werden. Die Österreicherin war im Jänner 2025 aus ihrer Wohnung in Agadez im Norden Nigers entführt worden. Sie lebte dort bereits seit fast drei Jahrzehnten.

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Die Schweizerin wurde im April 2025 ebenfalls in der Stadt verschleppt. Berichten zufolge wurden die beiden Frauen im Grenzgebiet zwischen Niger und Mali festgehalten.

Freilassung lange ungewiss

Im September hatte das österreichische Außenministerium zunächst von "ermutigenden Informationen" gesprochen, zugleich aber betont, dass der komplexe und gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe noch nicht abgeschlossen sei.

Lokale Medien hatten bereits damals über eine mögliche Freilassung berichtet, eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

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Nach über 18 Monaten Gefangenschaft in Niger sind die Österreicherin und die Schweizerin in Benghazi freigekommen.

red, Akt. 21.10.2026, 22:37, 21.10.2026, 22:35
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