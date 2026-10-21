Wienerin nach 18 Monaten Geiselhaft endlich frei

Nach mehr als eineinhalb Jahren in Gefangenschaft gibt es endlich gute Nachrichten für eine im Niger entführte Österreicherin. Die Wienerin ist von ihren Entführern freigelassen worden und gemeinsam mit einer ebenfalls zuvor entführten Schweizerin in der ostlibyschen Stadt Bengasi eingetroffen.
Nach Abschluss der notwendigen Formalitäten sollen beide Frauen an die Behörden ihrer Heimatländer übergeben werden. Die Österreicherin war im Jänner 2025 aus ihrer Wohnung in Agadez im Norden Nigers entführt worden. Sie lebte dort bereits seit fast drei Jahrzehnten.
Die Schweizerin wurde im April 2025 ebenfalls in der Stadt verschleppt. Berichten zufolge wurden die beiden Frauen im Grenzgebiet zwischen Niger und Mali festgehalten.
Im September hatte das österreichische Außenministerium zunächst von "ermutigenden Informationen" gesprochen, zugleich aber betont, dass der komplexe und gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe noch nicht abgeschlossen sei.
Lokale Medien hatten bereits damals über eine mögliche Freilassung berichtet, eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.
Nach über 18 Monaten Gefangenschaft in Niger sind die Österreicherin und die Schweizerin in Benghazi freigekommen.