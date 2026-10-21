i Für viele Österreicher gehört das Skifahren dazu, mittlerweile ist es aber zur Kostenfrage geworden. iStock Große Preisunterschiede Bis zu 85 Euro – So teuer wird Skifahren heuer Ein Skitag in Österreich kostet heuer zwischen 43,50 und 85 Euro. Die bekanntesten Skigebiete im Preisvergleich. Von Österreich Heute 21.10.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Tag auf der Piste verbringen möchte, muss für den Skipass mittlerweile tief in die Tasche greifen. Laut dem Vergleichsportal Urlaubshamster liegt der durchschnittliche Preis für eine Erwachsenen-Tageskarte heuer bei 70,33 Euro.

Am teuersten ist heuer das Skigebiet Ski Arlberg in St. Anton. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet dort 85 Euro. Laut Urlaubshamster zahlt man dort allerdings am wenigsten pro Pistenkilometer.

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Am günstigsten ist das Skifahren auf der Koralpe in Kärnten mit 43,50 Euro pro Tag – also mehr als 40 Euro Preisunterschied zum Arlberg. Knapp dahinter liegen die Venet Bergbahnen in Tirol mit 44 Euro.

Preise der bekannten Skigebiete schwanken stark

Doch was kosten die Tageskarten in anderen bekannten Skigebieten Österreichs? "Heute" hat sich die Preise von fünf beliebten Skigebieten genauer angesehen.

In Kitzbühel zahlt man in der Hauptsaison 83 Euro für eine Tageskarte. Im Skicircus Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn sind es 82 Euro. In Schladming macht es einen Unterschied, ob man das Ticket online oder an der Kasse kauft: Bei Ski Amadé gibt es online Tageskarten bereits ab 69,50 Euro, vor Ort kosten sie 81,50 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

In Nassfeld in Kärnten kostet eine Tageskarte 73 Euro. Und Silvretta Montafon in Vorarlberg setzt auf sogenanntes "Dynamic Pricing". Wer früher bucht, bekommt das Ticket billiger. Aktuell startet der Preis bei 51 Euro und geht je nach Tag bis zu 73 Euro.