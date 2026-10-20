i Die Pensionsversicherung führt das erfolgreiche Reha-Programm für pflegende Angehörige weiter APA-Images / Willfried Gredler-Oxenbauer (Archivbild) Erfolgreiche Pilotphase PVA hat jetzt wichtige Nachricht an alle Österreicher Über 900.000 Menschen in Österreich pflegen ihre Angehörigen, oft bis an die eigenen Grenzen. Ein spezielles Reha-Angebot wird nun fortgesetzt. Von André Wilding 20.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 900.000 Menschen in Österreich pflegen und betreuen ihre Angehörigen. Sie leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen, häufig unter erheblicher körperlicher und psychischer Belastung.

Um pflegende Angehörige gezielt in ihrer eigenen Gesundheit zu unterstützen, hat die Pensionsversicherung (PV) im Jahr 2021 ein spezielles Rehabilitationsprogramm im Reha-Zentrum Bad Schallerbach gestartet. Nach einer erfolgreichen, wissenschaftlich begleiteten Pilotphase steht nun fest: Das vierwöchige Rehabilitationsangebot wird weitergeführt.

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Positive Wirkung

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde untersucht, wie sich ein individuell abgestimmtes Rehabilitationsprogramm auf die Gesundheit, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe pflegender und betreuender Angehöriger auswirkt.

Die wissenschaftliche Evaluierung zeigt deutliche Verbesserungen der psychischen Gesundheit, der Lebensqualität und des subjektiven Gesundheitszustands der Teilnehmenden. Seit dem Projektstart im Jahr 2021 haben rund 110 Patient*innen das spezielle Rehabilitationsprogramm absolviert.

Individuelle Rehabilitation

Das vierwöchige Programm berücksichtigt gezielt die besonderen körperlichen, psychischen und sozialen Herausforderungen, mit denen pflegende Angehörige im Alltag konfrontiert sind. Im Mittelpunkt steht ein interdisziplinärer Behandlungsansatz, bei dem Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Physio- und Ergotherapie, Psychotherapie sowie Entlassungs- und Teilhabeberatung eng zusammenarbeiten. Individuell abgestimmte Therapie- und Übungsprogramme unterstützen die Teilnehmenden dabei, ihre körperliche und psychische Gesundheit zu stärken und Strategien zur Bewältigung ihres belastenden Alltags zu entwickeln.

Ein wesentlicher Bestandteil ist zudem die Auseinandersetzung mit der konkreten Pflegesituation zu Hause. Gemeinsam mit Pflegefachkräften werden individuelle Herausforderungen besprochen und Möglichkeiten zur Entlastung im Pflegealltag erarbeitet.

Pflegebedürftige Angehörige

Eine besondere Herausforderung für pflegende Angehörige ist häufig die Frage, wer während eines Rehabilitationsaufenthalts die Betreuung der pflegebedürftigen Person übernimmt. Das Rehabilitationsangebot berücksichtigt auch diese Situation: Steht keine Ersatzpflege zur Verfügung, kann die Rehabilitation unter bestimmten Voraussetzungen gemeinsam mit der betreuten Person absolviert werden. Die Möglichkeiten werden individuell mit dem Team des Reha-Zentrums abgestimmt. Die Versorgung der pflegebedürftigen Angehörigen erfolgt in diesem Fall vor Ort.

"Gesundheit pflegender Angehöriger gezielt stärken"

"Pflegende und betreuende Angehörige übernehmen eine unverzichtbare Aufgabe in unserer Gesellschaft. Dabei stellen sie ihre eigenen gesundheitlichen Bedürfnisse häufig in den Hintergrund. Mit diesem speziellen Rehabilitationsangebot unterstützen wir Menschen, die selbst tagtäglich für andere da sind. Die wissenschaftliche Evaluierung bestätigt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit und Lebensqualität leisten können. Umso erfreulicher ist es, dass wir dieses erfolgreiche Programm weiterführen können", betonen Andreas Herz, MSc., und Peter Schleinbach, Obmänner der Pensionsversicherung.

Die Bilder des Tages i ?

Mit dem Erfolg des Pilotprojekts wird die Reha für pflegende und betreuende Angehörige 2027 auf weitere Reha-Zentren der Pensionsversicherung erweitert.