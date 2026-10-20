Alaba-Schwester kreiert Mäci-Saucen: "Gab's noch nie"

Wer seine Chicken McNuggets gerne mit ordentlich Schärfe genießt, bekommt jetzt neue Auswahl bei McDonald’s. Musikerin und Schwester von Fußnall-Profi David Alaba, Rose May Alaba, bringt mit "From Rose May with Heat" ihre eigene Limited Edition in die heimischen Filialen. Das Besondere: Die drei Saucen unterscheiden sich nicht nur im Geschmack, sondern auch im Schärfegrad.
Der Creamy Sriracha Dip ist die mildeste Variante. Er kombiniert eine cremige Konsistenz mit angenehmer Chili-Schärfe. Deutlich feuriger wird es beim Hot BBQ Firecracker Dip: Geräucherte Chipotle-Chili sorgt hier für eine scharfe Note in der klassischen BBQ-Sauce.
Nur für besonders Mutige ist der Ultra Spicy Dip gedacht. Er ist laut McDonald’s sehr scharf und entsprechend gekennzeichnet.
Die 32-jährige Wienerin ist als Musikerin mit einem Mix aus Afropop, R&B und Pop bekannt. Mit ihrem Album "ROZEY" und der Single "JUMP" feierte sie zuletzt Erfolge. Auch Essen spielt in ihrem Leben eine Rolle: Ihre Familie mit philippinischen und nigerianischen Wurzeln betreibt selbst ein Restaurant.
Mit der Saucen-Kollektion bringt die Künstlerin ihren persönlichen Stil nun auch in die McDonald’s-Restaurants. Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich, erklärte bei der Ankündigung der Kooperation: "Rose May liebt Mäcci, wir lieben sie, und gemeinsam haben wir etwas für ihre Fans und unsere Community kreiert, das es so noch nie gab."
Die drei Saucen sind ab sofort als exklusives Dreier-Pack in allen McDonald’s-Restaurants in Österreich erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Parallel dazu startet eine Spicy-Promotion mit weiteren scharfen Produkten.
Für Fans ist außerdem limitierter Rose-May-Alaba-x-McDonald’s-Merch geplant. Die Stücke sollen mit Rosen, Flammen und Twinkle-Stars gestaltet sein. Wer sich die limitierten Fanartikel sichern möchte, sollte laut McDonald’s die App und den Newsletter im Auge behalten.