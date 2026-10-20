i Rose May Alaba bringt ihre Limited Edition nach Österreich. McDonalds Österreich Nur für Mutige Alaba-Schwester kreiert Mäci-Saucen: "Gab's noch nie" Von cremig-scharf bis extrem feurig: Rose May Alaba bringt drei neue Saucen zu McDonald’s. Doch ein Dip ist nur etwas für besonders Mutige. Von Österreich Heute 20.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Chicken McNuggets gerne mit ordentlich Schärfe genießt, bekommt jetzt neue Auswahl bei McDonald’s. Musikerin und Schwester von Fußnall-Profi David Alaba, Rose May Alaba, bringt mit "From Rose May with Heat" ihre eigene Limited Edition in die heimischen Filialen. Das Besondere: Die drei Saucen unterscheiden sich nicht nur im Geschmack, sondern auch im Schärfegrad.

Verschiedene Schärfe-Stufen

Der Creamy Sriracha Dip ist die mildeste Variante. Er kombiniert eine cremige Konsistenz mit angenehmer Chili-Schärfe. Deutlich feuriger wird es beim Hot BBQ Firecracker Dip: Geräucherte Chipotle-Chili sorgt hier für eine scharfe Note in der klassischen BBQ-Sauce.

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Nur für besonders Mutige ist der Ultra Spicy Dip gedacht. Er ist laut McDonald’s sehr scharf und entsprechend gekennzeichnet.

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"Gab es noch nie"

Die 32-jährige Wienerin ist als Musikerin mit einem Mix aus Afropop, R&B und Pop bekannt. Mit ihrem Album "ROZEY" und der Single "JUMP" feierte sie zuletzt Erfolge. Auch Essen spielt in ihrem Leben eine Rolle: Ihre Familie mit philippinischen und nigerianischen Wurzeln betreibt selbst ein Restaurant.

Mit der Saucen-Kollektion bringt die Künstlerin ihren persönlichen Stil nun auch in die McDonald’s-Restaurants. Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich, erklärte bei der Ankündigung der Kooperation: "Rose May liebt Mäcci, wir lieben sie, und gemeinsam haben wir etwas für ihre Fans und unsere Community kreiert, das es so noch nie gab."

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Auch Merch kommt

Die drei Saucen sind ab sofort als exklusives Dreier-Pack in allen McDonald’s-Restaurants in Österreich erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Parallel dazu startet eine Spicy-Promotion mit weiteren scharfen Produkten.

Für Fans ist außerdem limitierter Rose-May-Alaba-x-McDonald’s-Merch geplant. Die Stücke sollen mit Rosen, Flammen und Twinkle-Stars gestaltet sein. Wer sich die limitierten Fanartikel sichern möchte, sollte laut McDonald’s die App und den Newsletter im Auge behalten.