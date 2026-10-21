i Auf der Südosttangente (A23) drohen Staus Karl Schöndorfer / picturedesk.com Verkehrschaos Herbstferien in Österreich – hier drohen lange Staus Wer mit dem Auto verreist, braucht starke Nerven. Besonders in Tirol und Salzburg muss man mit langen Staus rechnen. Auch in Wien wird es eng. Von Österreich Heute 21.10.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Start in die Herbstferien könnte für viele Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Denn nicht nur in Österreich, sondern auch im deutschen Baden-Württemberg beginnen die Ferien. Besonders auf den Urlaubsrouten Richtung Tirol und Salzburg wird es voll.

Schon am Donnerstag drohen laut Ö3-Verkehrsservice in Wien und Linz zwischen 15 und 18 Uhr Staus, vor allem auf der Südosttangente (A23) und der Mühlkreisautobahn (A7). Am Freitag wird es bereits zwischen 13 und 15 Uhr eng.

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Hier wird es besonders schlimm

Am Samstag erreicht der Reiseverkehr seinen Höhepunkt. Besonders auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle auf der Luegbrücke müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen. Auch auf der Fernpassstraße (B179), der Brennerautobahn in Südtirol (A22) und an den Grenzübergängen bei Kufstein, Salzburg, Nickelsdorf und Spielfeld drohen Staus.

Zusätzlich zieht der Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden am Wochenende zahlreiche Fans an. An beiden Renntagen werden jeweils 15.000 Besucher erwartet. Besonders im Ort selbst kann es eng werden. Shuttlebusse bringen die Fans zum Renngelände.

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Achtung, Ringsperre in Wien!

Auch in Wien müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag wird der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von Sonntag, 6.30 Uhr, bis Montag, 20 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnen werden umgeleitet oder kurzgeführt. Wer kann, sollte auf die U-Bahn ausweichen.

Zusätzlich sorgen die Erste Bank Open von 24. Oktober bis 1. November rund um die Wiener Stadthalle für mehr Verkehr.

Wichtig für alle Autofahrer: Ab 1. November gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee oder Eis müssen Winterreifen montiert sein.