i Gleich drei Staffeln von "Soko Kitzbühel" werden künftig in den USA und Kanada ausgestrahlt. (Bild: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo) Jahre nach dem Aus Diese ORF-Kultserie erobert jetzt Nordamerika Großer Erfolg für den ORF! Gleich drei Staffeln von "Soko Kitzbühel" werden künftig in den USA und Kanada ausgestrahlt. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichische Serien sorgen auch außerhalb Europas für Interesse. Gleich drei Staffeln der beliebten Krimireihe "Soko Kitzbühel" schaffen es künftig ins Fernsehen in den USA und Kanada. Der Deal wurde bei der internationalen TV-Messe Mipcom in Cannes abgeschlossen, wie die "Krone" berichtet.

Das Global Series Network sicherte sich die Staffeln 18 bis 20 der Serie, deren Handlung in den Tiroler Alpen spielt. Obwohl ORF und ZDF die Produktion bereits 2020 eingestellt haben, findet "Soko Kitzbühel" damit ein neues Publikum in Nordamerika.

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"Tatort" erobert Portugal

Auch mit anderen heimischen Produktionen konnte die ORF-Enterprise bei der Fachmesse punkten. Die Walt Disney Company in Portugal kaufte zehn Folgen von "Tatort". Der öffentlich-rechtliche Sender RTP holte sich zudem die erste Staffel von "Biester" sowie Naturdokumentationen über Seeotter, Südtirol und Kroatiens Küste.

Bis nach Taiwan schaffen es zwei Ausgaben der ORF-Reihe "Universum". Der Sender PTS übernimmt "Mythos Transsilvanien – Draculas geheime Wildnis" und "Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente".

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Kuppelshow begeistert in Südafrika

Auch das Konzept von "Liebesg‘schichten und Heiratssachen" kommt international gut an. In Südafrika wird die Sendung vom Unternehmen Indigenius adaptiert und aufgrund ihres Erfolgs mit einer dritten und vierten Staffel fortgesetzt.

ORF-Enterprise-Chef Matthias Seiringer zieht eine positive Bilanz: "Die aktuellen Vereinbarungen zeigen, wie unverwechselbares öffentlich-rechtliches Programm aus Österreich in unterschiedlichen geografischen Regionen, Genres und Verbreitungsformen sein kann".