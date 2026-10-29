i Ab 1. November gelten auf Kroatiens Straßen andere Regeln. IMAGO/Pixsell Achtung in Kroatien Ab Sonntag! Diese Regel gilt für alle Autofahrer Achtung bei Fahrten nach Kroatien! Ab Sonntag gilt eine neue Pflicht für alle. Wer am Tag ohne Licht fährt, riskiert eine Strafe. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Achtung, Autofahrer! Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto nach Kroatien fährt, sollte eine wichtige Verkehrsregel beachten. Ab Sonntag, dem 1. November, müssen dort wieder alle Autos auch tagsüber mit eingeschaltetem Licht unterwegs sein. Wer darauf vergisst, riskiert eine Geldstrafe von 30 Euro.

Die Regel betrifft nicht nur einheimische Lenker, sondern auch Urlauber und Reisende aus Österreich. Sie gilt unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder der Himmel bewölkt ist.

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Ab 1. November gilt wieder Lichtpflicht

Wie die kroatische Zeitung "24sata" berichtet, beginnt mit November die alljährliche Winterregelung für den Straßenverkehr. Laut Artikel 102 des kroatischen Straßenverkehrsgesetzes müssen bei Kraftfahrzeugen zwischen 1. November und 31. März auch während der Fahrt am Tag das Tagfahrlicht oder das Abblendlicht eingeschaltet sein.

Die Bestimmung ist nicht neu, tritt aber jedes Jahr zu Beginn der dunkleren Jahreszeit wieder in Kraft. Wer ohne vorgeschriebene Beleuchtung erwischt wird, muss mit einer Strafe von 30 Euro rechnen.

Achtung bei älteren Autos

Besonders aufpassen sollten Fahrer älterer Fahrzeuge. Bei vielen Modellen muss das Licht noch von Hand eingeschaltet werden. Moderne Autos verfügen dagegen häufig über automatisches Tagfahrlicht, das sich beim Starten des Motors aktiviert.

Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Nur weil vorne die Tagfahrleuchten eingeschaltet sind, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Rücklichter leuchten.

Bei Dunkelheit, Nebel, Regen oder schlechter Sicht reicht das Tagfahrlicht daher möglicherweise nicht aus. Dann muss die passende Fahrzeugbeleuchtung verwendet werden.

Für Motorräder gilt strengere Regel

Eine Besonderheit gibt es für Motorrad- und Mopedfahrer. Für sie ist das Abblendlicht in Kroatien das ganze Jahr über auch tagsüber vorgeschrieben. Die saisonale Begrenzung von November bis März gilt für diese Fahrzeuggruppen nicht.

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Grund dafür ist die bessere Erkennbarkeit der Zweiräder im Straßenverkehr. Auch bei Verstößen gegen diese Bestimmung drohen 30 Euro Geldstrafe.

Vor der Fahrt Beleuchtung überprüfen

Der Beginn der Winterregelung ist außerdem ein guter Anlass, die Beleuchtung des eigenen Fahrzeugs zu überprüfen. Besonders defekte Rücklichter bleiben häufig unbemerkt. In der dunklen Jahreszeit können sie aber schnell zu gefährlichen Situationen führen.

Dazu kommen kürzere Tage, häufiger Regen und Nebel. Funktionierende Scheinwerfer und Rückleuchten sind deshalb besonders wichtig.

Für österreichische Kroatien-Fahrer gilt somit ab Sonntag: Auch bei strahlendem Sonnenschein muss am Tag das Licht eingeschaltet sein. Sonst können 30 Euro fällig werden.