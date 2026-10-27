i Österreich mischt bei den schönsten Herbstzielen der Welt mit. iStock/emicristea (Symbolbild) Wo Herbstlaub am schönsten ist Neues Ranking – Österreich in den Top 10 der Welt! Österreich kann sich sehen lassen: Im weltweiten Herbstlaub-Ranking landet die Wachau auf einem Spitzenplatz. Von Heute Life 27.10.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldene Weinberge, leuchtend rote Wälder und Wege, die unter bunten Blättern verschwinden: Der Herbst verwandelt so manche Landschaft in ein wahres Postkartenmotiv. Doch für dieses Farbenspektakel muss man nicht unbedingt nach Kanada oder Japan reisen. Ein neues internationales Ranking zeigt nämlich: Auch Österreich spielt bei den schönsten Herbstzielen der Welt ganz vorn mit.

Österreich schafft es unter die Top 10

Das Reise- und Kreuzfahrtportal IgluCruise hat 40 beliebte Herbstreiseziele weltweit miteinander verglichen. Untersucht wurden unter anderem die Dichte der Laubbäume, die täglichen Sonnenstunden im Herbst, das Angebot an Ausflügen sowie das Suchinteresse im Internet. Das erfreuliche Ergebnis: Die Wachau landet auf dem hervorragenden sechsten Platz – und ist damit sogar das bestplatzierte europäische Reiseziel der Auswertung.

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Kanada holt sich die Krone

Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht Québec City in Kanada. Rund um die historische Stadt verwandeln sich ausgedehnte Ahornwälder in ein leuchtendes Meer aus Rot, Orange und Gold. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieses Naturschauspiel im Jacques-Cartier-Nationalpark.

Platz zwei geht nach Kyoto in Japan. Dort sorgen vor allem im November feuerrote Ahornblätter für eine märchenhafte Kulisse zwischen alten Tempeln und traditionellen Gärten. Auf Rang drei folgt Burlington im US-Bundesstaat Vermont. Die Wälder Neuenglands sind für ihre intensiven Herbstfarben berühmt und locken jedes Jahr zahlreiche Naturfans an.

Mit Portland in Maine und Jackson in New Hampshire sichern sich zwei weitere US-Ziele die Plätze vier und fünf.

Die Wachau lässt Europa hinter sich

Österreich muss sich vor der internationalen Konkurrenz keineswegs verstecken: Wenn sich die Weinreben entlang der Donau goldgelb und kupferrot färben, zeigt sich die Wachau von ihrer besonders romantischen Seite. Zwischen sanften Hügeln, historischen Ortschaften und malerischen Weingärten entsteht eine Herbstkulisse wie aus dem Bilderbuch.

Ob bei einer Wanderung durch die Weinberge, einem Spaziergang entlang der Donau oder einem Ausflug zum Stift Melk: Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, die goldene Jahreszeit zu genießen. Auch gemütliche Einkehrmöglichkeiten und Weinverkostungen machen die Wachau im Herbst zu einem beliebten Ausflugsziel.

Das sind die zehn schönsten Herbstziele

Laut dem Ranking von IgluCruise lohnt sich eine Reise zu diesen Orten besonders: Québec City, Kanada

Kyoto, Japan

Burlington, Vermont, USA

Portland, Maine, USA

Jackson, New Hampshire, USA

Wachau, Österreich

Bar Harbor, Maine, USA

Hiroshima, Japan

Halifax, Nova Scotia, Kanada

Saguenay, Québec, Kanada

Wer also noch einen Ausflug für die letzten bunten Herbsttage plant, muss nicht erst in ein Flugzeug steigen. Manchmal liegt das schönste Farbenmeer nur eine kurze Reise entfernt.