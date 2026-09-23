StartseiteNachrichtenWelt
Glückliche Senioren beim Reisen
Glückliche Senioren beim Reisen
pixabay.com
Neuer Rekord

Japan hat jetzt bereits über 100.000 Hundertjährige

Japan hat erstmals mehr als 100.000 Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Rund 88 Prozent von ihnen sind Frauen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
23.09.2026, 22:26
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In Japan leben aktuell 107.677 Menschen, die älter als 100 Jahre sind. Das ist ein neuer Rekord für das Land. Frauen sind dabei deutlich in der Überzahl.

Diese oft vergessene Übung verlängert dein Leben

Rund 88 Prozent der Hundertjährigen in Japan sind weiblich. Das liegt auch an der unterschiedlichen Lebenserwartung: Bei Frauen beträgt sie rund 87 Jahre, bei Männern nur etwa 81 Jahre.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie der "Spiegel" schreibt, hat sich die Zahl der Hundertjährigen in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. 1963, als das japanische Gesundheitsministerium mit der Erhebung begann, gab es gerade einmal 153 Menschen über 100 Jahre. 25 Jahre später waren es bereits 10.000.

Wer so spät frühstückt, könnte Lebenszeit verschenken

Bevölkerung schrumpft dennoch

Trotz der vielen alten Menschen schrumpft die Bevölkerung Japans. Zu Jahresbeginn sank die Einwohnerzahl erstmals seit 42 Jahren unter 120 Millionen auf etwa 119,7 Millionen. Innerhalb eines Jahres verlor das Land 917.000 Einwohner.

Schuld daran sind niedrige Geburtenraten und wenig Einwanderung. Die Kombination aus schrumpfender, aber alternder Bevölkerung führt dazu, dass die Kosten für die soziale Absicherung in Japan von Jahr zu Jahr steigen.

red,23.09.2026, 22:26
Mehr zum Thema
JapanSeniorenBevölkerungLongevity

Weiterlesen

Weitere Storys
1980erAsienAnti-Aging1990er
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote