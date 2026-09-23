Japan hat jetzt bereits über 100.000 Hundertjährige

In Japan leben aktuell 107.677 Menschen, die älter als 100 Jahre sind. Das ist ein neuer Rekord für das Land. Frauen sind dabei deutlich in der Überzahl.
Rund 88 Prozent der Hundertjährigen in Japan sind weiblich. Das liegt auch an der unterschiedlichen Lebenserwartung: Bei Frauen beträgt sie rund 87 Jahre, bei Männern nur etwa 81 Jahre.
Wie der "Spiegel" schreibt, hat sich die Zahl der Hundertjährigen in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. 1963, als das japanische Gesundheitsministerium mit der Erhebung begann, gab es gerade einmal 153 Menschen über 100 Jahre. 25 Jahre später waren es bereits 10.000.
Trotz der vielen alten Menschen schrumpft die Bevölkerung Japans. Zu Jahresbeginn sank die Einwohnerzahl erstmals seit 42 Jahren unter 120 Millionen auf etwa 119,7 Millionen. Innerhalb eines Jahres verlor das Land 917.000 Einwohner.
Schuld daran sind niedrige Geburtenraten und wenig Einwanderung. Die Kombination aus schrumpfender, aber alternder Bevölkerung führt dazu, dass die Kosten für die soziale Absicherung in Japan von Jahr zu Jahr steigen.