i ? Hier wird Österreich weiß Schnee im Anmarsch – und er bleibt sogar liegen! Am Samstag sinkt die Schneefallgrenze im Süden auf bis zu 800 Meter. In einigen Tälern könnte erstmals in diesem Herbst Schnee liegen bleiben. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Wintergruß bis in einige Täler steht bevor! Am Samstag, 24. Oktober, sinkt die Schneefallgrenze in Osttirol und Oberkärnten deutlich ab. In höher gelegenen Orten könnte sich erstmals in diesem Herbst eine dünne Schneedecke bilden. Besonders im Defereggental und im oberen Mölltal stehen die Chancen dafür gut.

Laut der Prognose von "Tauernwetter" fällt die Schneefallgrenze im Laufe des Samstags von zunächst 1200 bis 1400 auf etwa 800 bis 1000 Meter. Oberhalb von 1100 bis 1200 Metern könnte die Landschaft stellenweise angezuckert werden.

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Signifikantes Wetter: Im blauen Bereich wird Schneefall erwartet, in Grün Regen. tauernwetter

In diesen Orten könnte Schnee liegen bleiben

Mit dem Niederschlag wird es im Laufe des Samstagvormittags in einigen höher gelegenen Tälern winterlich. Eine dünne Schneedecke ist im Defereggental und im oberen Mölltal relativ wahrscheinlich.

Auch in Zell-Pfarre, am Loiblpass, in Diex, Bad Bleiberg oder Preitenegg könnte es vorübergehend weiß werden. Ob der Schnee dort tatsächlich liegen bleibt, ist allerdings noch sehr unsicher. Eine sinkende Schneefallgrenze bedeutet nicht automatisch eine geschlossene Schneedecke in allen betroffenen Orten.

Die Großwetterlage anhand der Temparaturabweichung über Europa. tauernwetter

Regen zieht bereits am Freitag auf

Der Wetterwechsel beginnt schon am Freitag. Nach Nebel oder Hochnebel vom Klagenfurter Becken bis ins Lavanttal und zunächst sonnigen Abschnitten im Westen ziehen im Laufe des Vormittags dichte Wolken auf.

Am Abend setzt in Osttirol und am Tauernhauptkamm Regen ein, oberhalb von rund 1500 Metern fällt Schnee. In der Nacht breitet sich der Regen weiter nach Osten aus und erreicht auch den Kärntner Zentralraum.

Am Samstag nur 3 bis 10 Grad

Der Samstag beginnt trüb, vielerorts regnet oder schneit es zeitweise. Der meiste Niederschlag fällt bis zum frühen Nachmittag in Osttirol und Oberkärnten. Mit Höchstwerten von nur 3 bis 10 Grad bleibt es ausgesprochen kühl.

Lange dauert der winterliche Abschnitt aber nicht: In Unterkärnten klingt der Niederschlag bereits um die Mittagszeit ab, weiter westlich am frühen Nachmittag. Zum Abend lockern die Wolken von Westen her auf. Auch eine mögliche dünne Schneedecke dürfte sich nicht lange halten.

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Frostiger Sonntag, milder Nationalfeiertag

Am Sonntag ist zunächst Frost ein Thema: Die Frühwerte liegen zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Vom Klagenfurter Becken bis ins Lavanttal halten sich am Vormittag Nebel und Hochnebel, danach überwiegen die Wolken. Bei 4 bis 10 Grad bleibt es kühl. Nur am Tauernhauptkamm sind am Nachmittag einzelne Regentropfen und oberhalb von etwa 1500 Metern Schneeflocken möglich.

Zum Nationalfeiertag am Montag wird es freundlicher. Nach Auflösung einzelner Nebelfelder scheint verbreitet die Sonne, ab Mittag ziehen voraussichtlich mehr Wolken auf. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad.

Am Dienstag setzt sich nach örtlichem Frühnebel voraussichtlich wieder verbreitet die Sonne durch. Mit 12 bis 15 Grad fühlt sich der Herbst dann bereits deutlich milder an.